Полицейские пресекли попытку рязанца организовать в областном центре сеть по распространению наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области пресекли деятельность молодого рязанца, который пытался организовать в областном центре сеть по распространению синтетических наркотиков.

Оперативники разработали и реализовали операцию по задержанию злоумышленника. Молодого человека задержали после того, как он забрал из «тайника» партию наркотиков, предназначенную для дальнейшего распространения. Экспертиза установила, что в самодельном контейнере хранилось около 40 граммов синтетического наркотика.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный причастен к «установке» небольшой (около полуграмма психотропного вещества) «закладки» в импровизированном тайнике на окраине Рязани. А на соседней улице его ждала крупная партия «синтетики» - более 117 граммов наркотиков синтетического происхождения.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи распространения наркотиков.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого взяли под стражу.