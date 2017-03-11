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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Полицейские пресекли попытку рязанца организовать в областном центре сеть по распространению наркотиков

11:56 / Общество

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области пресекли деятельность молодого рязанца, который пытался организовать в областном центре сеть по распространению синтетических наркотиков.

Оперативники разработали и реализовали операцию по задержанию злоумышленника. Молодого человека задержали после того, как он забрал из «тайника» партию наркотиков, предназначенную для дальнейшего распространения. Экспертиза установила, что в самодельном контейнере хранилось около 40 граммов синтетического наркотика.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный причастен к «установке» небольшой (около полуграмма психотропного вещества) «закладки» в импровизированном тайнике на окраине Рязани. А на соседней улице его ждала крупная партия «синтетики» - более 117 граммов наркотиков синтетического происхождения.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи распространения наркотиков.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого взяли под стражу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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