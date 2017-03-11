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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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В Рязани обсудят перспективы молодежного предпринимательства

12:09 / Общество

9 ноября в 19 часов в гостиничном комплексе «Арагон» по адресу: ул. Кудрявцева, дом 25 состоится заседание дискуссионного клуба «Коловрат». Напомним, что он создан при Общественной палате региона.

По информации сайта Общественной палаты области, к обсуждению будет предложена тема, связанная с развитием молодежного предпринимательства, его перспективах и значении в развитии региона.

Всем желающим принять участие в обсуждении данной темы необходимо подать заявку (Ф.И.О., должность, социальный статус, контактная информация) на адрес электронной почты Общественной палаты Рязанской области: op-rzn@mail.ru.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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