В Рязани обсудят перспективы молодежного предпринимательства

9 ноября в 19 часов в гостиничном комплексе «Арагон» по адресу: ул. Кудрявцева, дом 25 состоится заседание дискуссионного клуба «Коловрат». Напомним, что он создан при Общественной палате региона.

По информации сайта Общественной палаты области, к обсуждению будет предложена тема, связанная с развитием молодежного предпринимательства, его перспективах и значении в развитии региона.

Всем желающим принять участие в обсуждении данной темы необходимо подать заявку (Ф.И.О., должность, социальный статус, контактная информация) на адрес электронной почты Общественной палаты Рязанской области: op-rzn@mail.ru.