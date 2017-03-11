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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Рязанских призывников проводят в армию с Куликова поля

12:10 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанских призывников проводят в армию с Куликова поля
Фото: Вячеслав Астафьев.

В День народного единства впервые в стране пройдут торжественные проводы в армию одновременно на трех ратных полях России – Куликовом, Бородинском и Прохоровском. На Куликовом поле в этот день соберутся тульские, рязанские и липецкие призывники. Рязань представляют ребята из Михайловского района, что у самой границы с Тульской областью.

Провожать призывников приедут их родные и близкие, которые вместе с будущими защитниками Родины примут участие в проводах. На Куликовом поле в торжественной церемонии проводов в армию примут участие фольклорный коллектив «Услада» и военно-исторический клуб «Дружина «Сварга». Тульские музыканты возродили старинный обряд и с казачьими песнями, с хлебом-солью и святой водой из Прощеного колодца будут напутствовать ребят. Новобранцев ждут и различные богатырские испытания от дружины «Сварга».

Участвовать в акции будут ветераны боевых действий и военных конфликтов, военные комиссары областей, представители региональных и муниципальных органов власти. Благословение на служение Отечеству призывники получат и от Благочинного церквей по Новомосковскому округу Тульской епархии архимандрита Лавра.

Организаторами обряда-церемонии «Достойны славы предков» наряду с Государственным музеем-заповедником «Куликово поле» выступают областные военные комиссариаты Тульской, Рязанской и Липецкой областей и Российское военно-историческое общество. Торжественные проводы пройдут при поддержке Министерства культуры РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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