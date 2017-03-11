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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Просят откликнуться очевидцев ДТП, в которых в Рязани пострадали пешеходы

12:25 / Общество

По информации сайта УМВД России по области, 5 августа ориентировочно с 12 по 16 часов в Рязани вблизи дома 1/6 на улице К.Маркса неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 37-летнего рязанца. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался в больнице.

6 июня около 13 часов 30 минут в Рязани вблизи дома 26/1 на улице Качевская 33-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо Боксер», совершил наезд на 58-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия она обращалась в больницу.

12 июня около 9 часов 15 минут в Рязани вблизи дома 1 на улице Западная 23-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан» под управлением 23-летнего жителя Рязани. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель «Рено Логан» и его 22-летняя пассажирка.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912)29-93-52 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 210.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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