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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Рязанские школьники постигают основы предпринимательства

12:29 / Общество

О том, что в регионе стартовал курс «Юный предприниматель», сообщает сайт министерства экономического развития и торговли области.

Участниками этого образовательного курса стали 25 старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет. В ходе обучения запланированы встречи с успешными предпринимателями, мастер-классы от бизнес-тренеров, самостоятельная разработка бизнес-планов.

Одна из первых встреч состоялась в Рязанском городском Дворце детского творчества с директором студии дизайна интерьера «Эпатаж» Натальей Светочковой и с бизнес-тренером, экспертом Школы молодежного предпринимательства Марком Рогинкиным.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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