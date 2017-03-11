Рязанские школьники постигают основы предпринимательства

О том, что в регионе стартовал курс «Юный предприниматель», сообщает сайт министерства экономического развития и торговли области.

Участниками этого образовательного курса стали 25 старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет. В ходе обучения запланированы встречи с успешными предпринимателями, мастер-классы от бизнес-тренеров, самостоятельная разработка бизнес-планов.

Одна из первых встреч состоялась в Рязанском городском Дворце детского творчества с директором студии дизайна интерьера «Эпатаж» Натальей Светочковой и с бизнес-тренером, экспертом Школы молодежного предпринимательства Марком Рогинкиным.