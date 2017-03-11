В Рязанской области продолжается реализация программы поддержки местных инициатив

Об этом информирует сайт регионального правительства со ссылкой на министерство по делам территориальных образований и общественных объединений. Региональная программа поддержки местных инициатив стартовала в начале этого года. На ее реализацию выделено 10 млн. рублей. В программу включено 30 проектов, предложенных и разработанных жителями муниципальных образований области.

В настоящее время в Ермиши завершаются работы по восстановлению и благоустройству «Сквера поколений». С инициативой обновить существующую зеленую зону выступили жители рабочего поселка, они активно участвовали в работах. Объем финансирования составил 564500 рублей. Весной в сквере планируется высадить саженцы и многолетние цветы, установить песочницу.

В следующем году ассигнования на программу поддержки местных инициатив планируется увеличить до 100 млн. рублей. За счет этих средств будет поддержано не менее 90 проектов. По словам губернатора Николая Любимова, программа имеет важное общественное значение. «Люди говорят, что это помогает благоустроить территории, решать животрепещущие проблемы. Главное, что инициативы выдвигают сами люди и активно участвуют в работе по их воплощению в жизнь», – подчеркнул глава региона.