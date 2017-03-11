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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Рязанцы стали лауреатами международного творческого конкурса

12:55 / Культура

В минувшие выходные в Сочи подвели итоги XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Берег Побед», который проводился при поддержке управления культуры администрации города Сочи.

Как сообщается на сайте администрации, от Рязани в номинации «Вокал. Народная песня» приняли участие учащиеся фольклорного отделения детской музыкальной хоровой школы №8 и преподаватель хоровых дисциплин и вокала. Их выступления были отмечены жюри, лауреатам и дипломантам были вручены подарки от организаторов конкурса.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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