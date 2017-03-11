Назначен главный врач рязанской городской поликлиники №6

Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 30 октября главным врачом поликлиники №6 Рязани назначена Светлана Николаевна Шашкова.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области
Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 30 октября главным врачом поликлиники №6 Рязани назначена Светлана Николаевна Шашкова.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области
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