В Рязани открылся еще один удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Начиная с сегодняшнего дня, точка доступа к фондам Президентской библиотеки открыта в читальном зале Центральной детской библиотеки Рязани. Об этом инфорирует сайт администрации города.

С открытием удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (УЭЧЗ) у рязанцев появилась возможность познакомиться с уникальными электронными ресурсами Президентской библиотеки, создать свою библиотеку в «личном кабинете», оставлять электронные закладки и пометки на страницах книг и сохранять поисковые запросы, формировать заказы на копирование документов, знакомиться с аудио- и видеоматериалами Президентской библиотеки.

Для того, чтобы стать пользователем УЭЧЗ, необходимо прийти в читальный зал Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 27, заполнить анкету читателя и получить логин/пароль для входа в личный кабинет. Доступ к УЭЧЗ предоставляется в режиме работы библиотеки: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 18.00, в воскресенье – с 10.00 до 18.00, выходной день – суббота. Справки по телефону: (4912) 36-97-45.

На сегодняшний день Президентская библиотека открыла более 400 центров доступа во всех регионах России, есть точки доступа и в 27 странах мира. В Рязанской области первой библиотекой, где открылся электронный читальный зал, стала библиотека им. Горького. Электронные читальные залы в нашем городе есть в библиотеке десантного училища и Рязанской духовной семинарии. Центральная детская библиотека – вторая в Рязани общедоступная библиотека, подключившаяся к ресурсам Президентской.