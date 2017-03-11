В Рязанской области подведены итоги третьего трудового семестра

На 18-м традиционном слете студенческих отрядов, состоявшемся в Рязанском дворце молодежи, говорили о том, что всероссийское движение, которому уже почти 60 лет, ширится и развивается. Актуальность и значимость работы студенческих отрядов с каждым годом повышается.

В этом году около 2-х тысяч рязанских студентов участвовали в третьем трудовом семестре, достойно продолжая традиции старшего поколения. Студенты работали в составе педагогических, медицинских, строительных, животноводческих и ветеринарных, финансово-экономических, агроэкологических, технологических, юридических и других отрядов на различных предприятиях и объектах региона. Трудились ребята в учреждениях отдыха и детских образовательных лагерях Московской области, Краснодарского края, Республики Крым.

В этом году впервые рязанские студенты – бойцы отряда Рязанского филиала Московского политехнического университета – работали в Тобольске на строительстве стратегически важного объекта инфраструктуры «Газпрома». Помимо этого, работа молодежных отрядов была широко организована и в муниципальных образованиях региона. Более 2 500 старшеклассников участвовали в благоустройстве территорий, ремонте школ, разбивке клумб и цветников, уходе за памятниками и обелисками, уборке скверов и парков.

На слете были вручены региональные награды наиболее активным представителям движения студенческих отрядов. Состоялось награждение по итогам фото- и видеопрезентаций о работе в третьем трудовом семестре. На сцене Дворца молодежи студенческие отряды выступили с творческими номерами.

Заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева отметила, что умение трудиться – основное качество человека. Именно оно позволяет молодым людям найти свое место в жизни. В профессии мастером становится тот, кто трудится с вдохновением. Учиться может только тот, кто умеет трудиться, потому что учеба – это тоже труд. Большой труд – это и семья, и воспитание детей. Труд – основа всего.