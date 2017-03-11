лизинг
08:07 МСК
Пятница
03 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
175

В Рязанской области подведены итоги третьего трудового семестра

16:01 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязанской области подведены итоги третьего трудового семестра
Фото: Дмитрий Осинин.

На 18-м традиционном слете студенческих отрядов, состоявшемся в Рязанском дворце молодежи, говорили о том, что всероссийское движение, которому уже почти 60 лет, ширится и развивается. Актуальность и значимость работы студенческих отрядов с каждым годом повышается.

В этом году около 2-х тысяч рязанских студентов участвовали в третьем трудовом семестре, достойно продолжая традиции старшего поколения. Студенты работали в составе педагогических, медицинских, строительных, животноводческих и ветеринарных, финансово-экономических, агроэкологических, технологических, юридических и других отрядов на различных предприятиях и объектах региона. Трудились ребята в учреждениях отдыха и детских образовательных лагерях Московской области, Краснодарского края, Республики Крым.

В этом году впервые рязанские студенты – бойцы отряда Рязанского филиала Московского политехнического университета – работали в Тобольске на строительстве стратегически важного объекта инфраструктуры «Газпрома». Помимо этого, работа молодежных отрядов была широко организована и в муниципальных образованиях региона. Более 2 500 старшеклассников участвовали в благоустройстве территорий, ремонте школ, разбивке клумб и цветников, уходе за памятниками и обелисками, уборке скверов и парков.

На слете были вручены региональные награды наиболее активным представителям движения студенческих отрядов. Состоялось награждение по итогам фото- и видеопрезентаций о работе в третьем трудовом семестре. На сцене Дворца молодежи студенческие отряды выступили с творческими номерами.

Заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева отметила, что умение трудиться – основное качество человека. Именно оно позволяет молодым людям найти свое место в жизни. В профессии мастером становится тот, кто трудится с вдохновением. Учиться может только тот, кто умеет трудиться, потому что учеба – это тоже труд. Большой труд – это и семья, и воспитание детей. Труд – основа всего.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Назначен главный врач рязанской городской поликлиники №6

В Рязанской области продолжается реализация программы поддержки местных инициатив

Рязанские благотворители передали лекарства в Елатомскую школу-интернат

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:22
В Сапожковском районе Рязанской области сегодня горел деревянный дом
17:22
Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму
16:36
Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани
16:13
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой
16:07
БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы