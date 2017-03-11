В одном из районов Рязанской области местные жители помогли полицейским предотвратить преступление

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», обслуживающие Ермишинский район, буквально на месте кражи задержали злоумышленников.

Как сообщается на сайте УМВД России по области, в полицию обратился житель Ермишинского района, который заметил, что у летней фермы в поле недалеко от села Азеево стоит подозрительный автомобиль с прицепом. Полицейские немедленно выехали к ферме и застали там четырех мужчин, которые демонтировали кормушки для скота. Злоумышленников задержали. Ранее двое из них уже были судимы за хищения.

Выяснилось, что четверо жителей Ермишинского района – из села Азеево и ближайших населенных пунктов – планировали похитить элементы кормушек для скота и сдать их на вторсырье. Злоумышленники с помощью газорежущего оборудования демонтировали металлические изделия и грузили их в автомобиль с прицепом. К моменту появления сотрудников полиции было подготовлено к вывозу более тонны металла. Похищенное изъято. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.