лизинг
08:07 МСК
Пятница
03 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
142

В одном из районов Рязанской области местные жители помогли полицейским предотвратить преступление

16:03 / Общество

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», обслуживающие Ермишинский район, буквально на месте кражи задержали злоумышленников.

Как сообщается на сайте УМВД России по области, в полицию обратился житель Ермишинского района, который заметил, что у летней фермы в поле недалеко от села Азеево стоит подозрительный автомобиль с прицепом. Полицейские немедленно выехали к ферме и застали там четырех мужчин, которые демонтировали кормушки для скота. Злоумышленников задержали. Ранее двое из них уже были судимы за хищения.

Выяснилось, что четверо жителей Ермишинского района – из села Азеево и ближайших населенных пунктов – планировали похитить элементы кормушек для скота и сдать их на вторсырье. Злоумышленники с помощью газорежущего оборудования демонтировали металлические изделия и грузили их в автомобиль с прицепом. К моменту появления сотрудников полиции было подготовлено к вывозу более тонны металла. Похищенное изъято. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области подведены итоги третьего трудового семестра

Назначен главный врач рязанской городской поликлиники №6

В Рязанской области продолжается реализация программы поддержки местных инициатив

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:22
В Сапожковском районе Рязанской области сегодня горел деревянный дом
17:22
Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму
16:36
Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани
16:13
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой
16:07
БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы