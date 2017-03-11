Основной смысл конференции заключается в общении молодых ученых и отборе наиболее перспективных их разработок для внедрения в реальный сектор экономики. В ходе презентации часть работ неизбежно отсеивается, но это не означает ущерба для их авторов. Наоборот, это возможность корректировки дальнейших исследований, которая способствует быстрейшему осознанию и исправлению ошибок. А наиболее перспективные проекты имеют все шансы получить материальную и другие виды поддержки от фонда содействия инновациям. На открытии конференции молодых ученых приветствовали министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина и министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина.
В Рязани состоялась пятая региональная конференция молодых ученых
16:04 02.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Ранее по теме:
В одном из районов Рязанской области местные жители помогли полицейским предотвратить преступление
В Рязанской области подведены итоги третьего трудового семестра