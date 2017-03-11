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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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В Рязани состоялась пятая региональная конференция молодых ученых

16:04 / Общество

Основной смысл конференции заключается в общении молодых ученых и отборе наиболее перспективных их разработок для внедрения в реальный сектор экономики. В ходе презентации часть работ неизбежно отсеивается, но это не означает ущерба для их авторов. Наоборот, это возможность корректировки дальнейших исследований, которая способствует быстрейшему осознанию и исправлению ошибок. А наиболее перспективные проекты имеют все шансы получить материальную и другие виды поддержки от фонда содействия инновациям. На открытии конференции молодых ученых приветствовали министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина и министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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