БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»

Игра состоится завтра, 3 ноября, на площадке рыбновского ФСК «Звезда». Начало матча – в 19:00. Об этом сообщается на сайте регионального минспорта.

Напомним, что предыдущая встреча команд прошла в марте этого года на домашней площадке «зубров», где гости победили со счётом 59:80.

Пресс-служба клуба приводит комментарий Андрея Семёнова, капитана БК «Рязань»: «По моему мнению, команда очень сильная. Самая сильная в нашем чемпионате. У них на каждой позиции по два сильных игрока, а лидер Алексей Голяхов будет забирать большую часть нашего внимания. Соперник будет играть в очень организованный баскетбол без лишних движений, на опыте».