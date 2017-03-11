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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой

16:13 / Культура
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой

Лауреат международных конкурсов Елена Семенова будет солировать на первом концерте абонемента «Три вечера со скрипкой» Рязанской филармонии. Аккомпанировать на фортепиано будет пианист Вадим Агеев, также получавший множество наград мирового уровня.

Елена Семенова – ученица известного рязанского педагога В.А. Семенова, выпускница Рязанского музыкального училища и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Она неоднократно становилась лауреатом престижных международных конкурсов, среди которых «Виртуозы XXI века» (Россия, 2001), им. Н. Паганини (Россия, 2003), им. Р. Канетти (Венгрия, 2005), им. Х. Родриго (Испания, 2008), Vibrarte (Франция, 2009) и другие. Елена гастролирует в России и за рубежом, а также преподает в Московской консерватории и трудится в «Москонцерте», исполняя сольные партии. Скрипка артистки создана итальянским мастером Дж. Гварнери дель Джезу, она – из государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

На рязанской сцене Елена Семенова исполнит произведения Баха, Моцарта, Шумана, Венявского. Концерт состоится 4 ноября в рамках абонемента №12 «Три вечера со скрипкой». Начало в 17.00.

Фото предоставлено Рязанской областной филармонией

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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