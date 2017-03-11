Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», очистили улицу Весеннюю от опавшей листвы и скопившегося бытового мусора. Ежедневно в течение недели на уборку выходили до 25 работников, было задействовано 5 единиц заводской спецтехники: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, погрузчики и самосвал. Всего на городскую свалку вывезено более 100 тонн мусора и древесных отходов.

«Поддержка экологических инициатив и участие нашего предприятия в городских месячниках по благоустройству – это не только традиция нашего предприятия, но и возможность на деле проявить свою любовь к родному городу, - сказал генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. – Наша Рязань с ее историей и традициями заслуживает того, чтобы быть самым чистым и красивым городом России».

В течение года РНПК неоднократно принимал участие в работах по очистке водоемов, уборке улиц города, покосу травы и обрезке ветхих деревьев, по запросу городских служб выделяет спецтехнику.