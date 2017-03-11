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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму

17:22 / Спорт

По информации с сайта регионального минспорта, в Республике Крым накануне Всемирного дня дзюдо мастер-классы провел рязанский спортсмен, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне, чемпион Европы и мира Иван Нифонтов.

Он совместно с тренером сборной России по общей физической подготовке Стефано Фразинелли, призером чемпионатов мира и Европы Кириллом Вопросовым, призером чемпионатов России и Европы Батрадзом Кайтмазовым провел тренировочные занятия для сотни юных дзюдоистов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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