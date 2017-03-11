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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Назначен новый руководитель АО «Рязаньгоргаз»

17:26 / Общество
Назначен новый руководитель АО «Рязаньгоргаз»

Решением совета директоров АО «Рязаньгоргаз» генеральным директором компании избран Владимир Иванов. Вчера он был представлен трудовому коллективу и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Справка: Владимир Николаевич Иванов родился 24 июля 1967 года. В 1992 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Физическая электроника».

В газовой отрасли работает более 22 лет. Прошел трудовой путь от мастера по защите подземных газопроводов до заместителя генерального директора.

С 2001 года занимал пост главного инженера ОАО «Рязаньгоргаз».

С 2010 года – заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз».

Женат. Воспитывает дочь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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