Руководитель благотворительного фонда «Достоинство» поблагодарил губернатора Рязанской области Николая Любимова за поддержку

Напомним, что с 2014 года благотворительный фонд социально-правовой поддержкой «Достоинство» занимается доставкой новогодних подарков и организацией праздников для детей, проживающих на Юго-востоке Украины.

«Благотворительный фонд социально-правовой поддержки «Достоиство» выражает Вам огромную благодарность за содействие в проведении акции «Разделим боль детских сердец», – написал в официальном письме губернатору Рязанской области Николаю Любимову руководитель фонда «Достоинство» Эдуард Вартанов. – Помощь, оказанная жителями Вашего региона, послужила во благо: дети и детские учреждения Луганской народной республики получили необходимую поддержку для организации учебного процесса в новом учебном году».

Напомним, что с 12 по 15 сентября представители фонда «Достоинство» доставили гуманитарный груз в город Стаханов. «Мы продолжаем работу по оказанию адресной помощи жителям ЛНД и ДНР совместно с благотворительной организацией «Рука милосердия», – отметил в письме Эдуард Вартанов. – В рамках многоцелевой программы «Росток Надежды» стартует ставшая уже традиционной благотворительная новогодняя акция «Мир детям Новороссии – 2018».