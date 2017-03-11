Рязанцев приглашают принять участие в конкурсе «Премия МИРа»

Сайт регионального правительства информирует, что «Премия МИРа» проводится по инициативе Общероссийской молодежной организации «МИР» (Молодежь-Инициатива-Развитие). Эта акция призвана объединить людей, чья активная жизненная позиция несет идеи добра и мира, которые способны своим примером мотивировать людей на добрые дела.

Премия присуждается по 7 номинациям:

1. «Позитивный вклад в информационное пространство» – присуждается СМИ и блогерам, чьи информационные материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках российских граждан, о положительных изменениях инфраструктуры.

2. «Здравая инициатива» – присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.

3. «Постоянное движение вперед» – вручается лидерам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы в течение года или нескольких лет.

4. «Доброта как стиль жизни» – вручается активистам, поступки которых направлены на благо общества и являются примером мотивации для других.

5. «#Вопреки» – присуждается людям, которые своей судьбой и действиями показывают обществу свои безграничные возможности.

6. «Подвиг» – присуждается людям, совершившим благородные поступки.

7. «Добрый коллектив» – присуждается людям, осуществляющим корпоративное волонтерство.

Шестая церемония вручения «Премии МИРа» состоится в декабре 2017 года. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 10 ноября 2017 года на сайте мы-мир.рф.