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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Министерство образования Рязанской области «переселят» в другое здание

18:03 / Общество

Как сообщается на сайте регионального правительства, губернатор Николай Любимов осмотрел помещения главного здания министерства образования и молодежной политики области, после чего сделал вывод о том, что условия труда работников ведомства необходимо менять.

Главный корпус министерства образования и молодежной политики области расположен по адресу ул. Лево-Лыбедская, 36 в здании постройки середины 1950-х годов, оно находится в аварийном состоянии. По словам руководителя ведомства Ольги Щетинкиной, в здании на данный момент размещается только часть подразделений министерства, остальные располагаются в других частях города, что затрудняет работу. Отсутствует большой конференц-зал для проведения совещаний с подведомственными учреждениями. Для этих целей министерство вынуждено регулярно арендовать помещения.

В настоящее время рассматривается вариант перевода министерства образования и молодежной политики в здание бывшего училища связи по ул. Каширина. Николай Любимов поручил провести необходимую подготовительную работу для перевода министерства в новое здание.

«Люди должны работать по-современному и в современных условиях, – сказал глава региона. – Новое здание объединит все подразделения, что позволит оптимизировать работу ведомства».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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