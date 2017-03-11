Новая выставка, посвященная революции 1917 года, стала частью постоянной экспозиции Рязанского художественного музея

Живопись, графика и скульптура из фондов областного музея рассказывают о быте и труде советских людей в период с 1917 года до середины 1930-х годов

Выставка дополнена слайд-шоу «Русский авангард», которое демонстрируется на экране. Организаторы разместили экспонаты в зале между помещениями с предметами дореволюционного искусства и работами, посвященными Великой Отечественной войне. «Мы сознательно открыли выставку в одном из залов постоянной экспозиции, ведь связь времен непрерывна», – отметила директор музея Марина Котова.

Автор экспозиции, заместитель директора музея по научной работе Ирина Денисова кратко напомнила гостям выставки об исторической и культурной ситуации, сложившейся к 1917 году. «Революция высвободила огромные силы, которые жестоко прошлись по судьбам людей и нарушили связь исторических эпох. Но одновременно высвободились и созидательные силы, отчего появились яркие культурные начинания», – подчеркнула Ирина Николаевна. По ее информации, в Рязани в послереволюционные годы состоялась единственная за всю историю музея выставка работ Ф. Малявина, и одна из работ живописца поступила в фонд учреждения. В свою очередь, консультант отдела развития музеев и библиотек министерства культуры области Юлия Сущенко говорила о том, что 100 лет назад людей так же, как и сейчас, интересовали житейские проблемы и жизненные реалии, красота природы, и эти темы отражены на выставке. «Очень важно, что особый акцент сделан на людях труда», – сказала Сущенко.

Выставка «Искусство, рожденное революцией» будет ждать посетителей до конца 2017 года.