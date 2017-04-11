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«Рязань-ВДВ» впервые стала «серебряным» призером чемпионата России

09:00 / Спорт
И завоевала путевку в Лигу чемпионов 2018/19
«Рязань-ВДВ» впервые стала «серебряным» призером чемпионата России

Об этом стало известно после того, как вчера «десантницы» в Москве выиграли у своего прямого конкурента ЦСКА – 2:0.

О ходе матча рассказали в пресс-службе клуба. «Рязань-ВДВ», которая лишилась из-за травмы своего лучшего бомбардира Елены Даниловой, в этом матче устраивала только победы. В противном случае с большой долей вероятности «десантницы» оставались не только без Лиги чемпионов, но вообще без медалей чемпионата. ЦСКА устраивала ничья.

При таких нелегких раскладах «Рязань-ВДВ» выдала один из лучших матчей сезона, полностью нейтрализовав сильные стороны «красно-синих» и по максимуму использовав свои.

Первый опасный момент создали москвички: Габриэль Онгене пробила из пределов штрафной – голкипер рязаночек Екатерина Самсон угрозу отвела. А вскоре Марина Федорова проскочила по левому флангу, завершив свой рейд ударом. Мяч вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа отбила прямо на Ольгу Бойченко, которой никто не помешал нанести точный удар. До перерыва соперницы обменялись опасными штрафными в исполнении Федоровой и Ольги Черновой – надежно действовали стражи ворот команд.

На 54-й минуте вновь в центре внимания оказалась Марина Федорова. Она смело пошла на трех соперниц в штрафной площади москвичек. В результате мяч отскочил к Асе Туриевой, которая сходу отправила его в дальний угол. В дальнейшем «Рязань-ВДВ» грамотно вела игру, пресекая все попытки хозяек организовать ответные атакующие действия. В концовке ЦСКА все же удалось немного поддавить, подав несколько угловых подряд, но Екатерина Самсон при помощи защитниц «десантниц» оставила свои ворота «сухими».

2:0 – «Рязань-ВДВ» выполнила задачу на сезон, спустя четыре года завоевав путевку в Лигу чемпионов. А ЦСКА, перед стартом считавшийся чуть ли не главным фаворитом чемпионата, в итоге остался без медалей.

Остальные результаты тура: «Чертаново» - «Енисей» - 1:0, «Дончанка» - «Россиянка» - 2:2, «Кубаночка» - «Звезда-2005» - 0:1.

Итоговое положение команд: 1. «Звезда-2005» - 35 очков, 2. «Рязань-ВДВ» - 31, 3. «Чертаново» - 29, 4. ЦСКА – 28, 5. «Кубаночка» - 13, 6. «Россиянка» - 9, 7. «Енисей» - 7, 8. «Дончанка» - 6.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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