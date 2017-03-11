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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Путь к себе. Раиса Лысенина

00:04 / Вернисаж
Путь к себе. Раиса Лысенина

В выставочном зале отдела художественных ремесел музея-заповедника «Абрамцево» (Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Кооперативная, 23) – партнера АРС-ПРЕСС, инициатора проекта «Абрамцево – место вдохновения» – открылась выставка скульптуры заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств Раисы Лысениной. Экспозицию «Путь к себе…» она с глубокой благодарностью и признательностью посвятила своим учителям из Абрамцевского художественно-промышленного училища. Через несколько лет после АХПУ художница окончила факультет монументально-декоративной пластики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной (1987).

Раиса Лысенина живет и работает в родной Рязани. На выставке, которая охватывает внушительный период в творчестве Раисы Алексеевны, представлены монументальная скульптура, мелкая пластика и скульптурные композиции. В экспозиции можно проследить процесс формирования собственного изобразительного языка, расширение круга тем, усложнение пластических, конструктивных и колористических задач, которые мастер ставила перед собой.

Раиса Лысенина:

– Абрамцевское художест­венно-промышленное училище – это место, где я родилась как художник. Именно здесь я влюбилась в народное искусство и стараюсь эту любовь выразить в своих скульптурах. Я ощущаю свободу в творчестве, и это счастье, когда можно вкладывать в произведения свои душеные эмоции, переживания.

Скульптурную композицию «В очарованном саду. Аленький цветочек» я специально делала для этой выставки. Стекло, которое имитирует благородный опал, подарил мне коломенский художник Анатолий Червяков. Кусок стекла долго лежал у меня в мастерской.

Я крутила его в руках, вертела.

И вдруг он оказался в «Очарованном саду». Через тернии пробивается свет. Но не всем он светит. Иной раз и вспыхнет – цветок же аленький!

Людмила Марц,
искусствовед (заведующая отделом скульптуры ХХ века Третьяковской галереи до 2016 года):

– Впервые работы Раисы Лысениной я увидела в выставочном зале редакции журнала «Наше наследие», а потом познакомилась с ее творчеством поближе. Побывала в мастерской у Раисы Алексеевны. Ее искусство очень радостное. А это большая редкость в наше время. Мастер вкладывает душу в свои произведения и таким образом отдает через них свою любовь зрителям. Это свойство христианского искусства. Чтобы понять, принять такое простое и сердечное искусство, надо иметь соответствующий душевный настрой.

Юрий Хмелевской,
заслуженный художник России, скульптор:

– Наша дружба с Раисой Лысениной началась в 1971 году. Я был тогда молодым преподавателем Абрамцевского художественно-промышленного училища и классным руководителем отделения художественной обработки дерева, камня, кости, куда Раиса поступила учиться. Ее произведения очень теплые, привлекают игривостью некоторых образов. Я рад, что она нашла свой путь и язык в искусстве. Помню, как мы вместе с ней работали на симпозиуме «Хотьковские сезоны» в 2013 году в городе Хотькове. Было видно ее неравнодушное отношение к природе, окружающему миру. Порой найдет какой-нибудь камушек и забывает в этот момент, что над скульптурой работает – надо срочно камушку найти применение. Это говорит о том, что в ней живет душа художника.

Сергей Мильченко,
член-корреспондент Российской академии художеств:

– Скульптуру Раисы Лысениной нельзя оценивать с точки зрения грамотности. Ее произведения выполнены в разных направлениях с использованием разных материалов и техник. У каждой работы есть свой характер и глубина. Не перестаю, например, удивляться «Борщевику». Надо же было такое ядовитое растение с такой любовью воплотить в скульптуре! И так красиво получилось.

Творчество Раисы Лысениной – некоммерческое. И это очень ценно для нас. Именно некоммерциализованность была главным достижением советского искусства. А сейчас, к сожалению, многие художники ориентируются на моду и коммерческий успех.

Выставка будет работать в течение месяца.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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