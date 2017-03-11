В соколиную высь

Занятия в историко-патриотическом клубе «Белый кречет» помогают подросткам взрослеть

Недавно по телеканалу «Россия-1» прошел сюжет, посвященный катастрофам с гибелью людей на железнодорожных переездах. За последний год количество таких катастроф возросло на 40%, сообщил ведущий. Эксперты предлагали установить сплошные заборы, видеокамеры, реагирующие на движение, которые приводили бы в действие дополнительные системы безопасности…

Но встает вопрос: у нас что, за последний год на 40% выросла активность движения поездов? Или движение автотранспорта?

Разумеется, нет. На 40% возросла роль «человеческого фактора». Но, заметим, усилия предлагается направлять не на устранения причин, а на «защиту от дурака», который, как показывает опыт, обходит любую систему защиты.

А причина, очевидно, заключается в катастрофическом сдвиге сознания, массовой потере ответственности.

Не менее катастрофически упало состояние здоровья, в том числе психического, школьников. Растет число случаев немотивированной жестокости, суицидального поведения. Реакция – рост объема планирующих, учетных и отчетных документов, «усиление контроля»… Может быть, стоит все же направить главные усилия и средства туда, где зарождаются проблемы, – в сферу воспитания, в сферу формирования сознания?

На родной земле

В августе нынешнего года в Рыбновском районе прошла акция «Земля порубежная». Два десятка подростков-старшеклассников приняли участие в проведении военно-исторического праздника «Битва на Воже». Инициатором и базой этой акции стал историко-патриотический клуб «Белый кречет». Мероприятие поддержало районное управление образования и молодежной политики.

Добровольцы с энтузиазмом участвовали в тренировках, ремонтировали щиты и копья… Без жалоб прошла долгая репетиция под жарким солнцем, в доспехах, с тяжелыми щитами и оружием. Не угас энтузиазм и в день самого праздника. «Оказывается, участвовать в представлении гораздо интереснее, чем смотреть», – сказал один из ребят.

В ходе подготовки и проведения мероприятия я задавал каждому из добровольцев один и тот же вопрос: «Не жалеешь, что ввязался?» Все отвечали: «Нет, не жалею, мне очень понравилось».

После окончания праздника подводил итоги, снова задал тот же вопрос и получил тот же ответ. Потом, едва ли не хором, прозвучал встречный вопрос: «Александр Николаевич, когда будут занятия?!»

Дети в восторге, рассказывали родители, вот уже несколько дней разговоры ведутся только о том, как ездили на Вожу.

Потом мы поехали на исторический фестиваль «Слава Добрыни» в Шилово. Когда ребятам стало известно о выезде, на меня обрушился шквал звонков: «Возьмите меня, пожалуйста!»…

Реконструкция и традиция

Занятия исторической реконструкцией в работе по патриотическому воспитанию я выбрал совершенно сознательно, после серьезных размышлений.

По известному выражению Л.Н. Гумилева, «любовь к Родине есть любовь к национальной традиции». Говоря попросту, это культура, обычаи, обряды и традиции, система ценностей, приоритетов, норм и критериев – все, что определяет нашу жизнь и отличает нас от людей других наций.

Целью патриотического воспитания, по моему убеждению, является сохранение и развитие национальной традиции. Нация способна жить и развиваться только до тех пор, пока ее национальная традиция живет, развивается и концентрируется в национальной идее.

События военной истории отличаются яркой образностью, эмоциональным накалом. Они происходили на переломных, значимых этапах развития нации, государства и играли определяющую роль в их истории. Эти события воспринимаются нормальным сознанием, как полярное противостояние Добра (наши) и Зла (враги); они протекали в форме силового противоборства, что также существенно добавляет эмоций. Воинские обряды и ритуалы как освященные традицией формы социальной деятельности служат своеобразными «якорями», на которых держится не только система традиционных ценностей, но и национальная само­идентификация.

И, наконец, события военной истории, по очевидным причинам, воспитывают дух коллективизма, умение подчинять себя общим интересам и ставить их на первое место, подчеркивают приоритет духовных ценностей над материальными, учат самоограничению во имя высокой цели. Все это формирует качества личности, без которых невозможно само существование человеческого общества, а следовательно, и человеческого рода.

Участвуя в военно-истори­ческой реконструкции, подростки втягиваются в своеобразную игру. А один из законов ролевой игры состоит в том, что играющий отождествляет себя с тем героем, которого он изображает в ходе игры, подсознательно принимая на себя его поведение, этические нормы и ценности.

Поэтому я считаю, что наиболее эффективной формой патриотического воспитания является личное сознательное участие подростка в совместных игровых и ритуальных действиях.

Организованные и целеустремленные

Опыт проведения акции «Земля порубежная» убедительно показал, как у подростков воспитываются важнейшие социальные качества. В ходе совместной деятельности формировался коллектив, проявлялись навыки самоорганизации. Важно, что в таком коллективе его участники оценивались не по умению агрессивно навязывать свою волю, а по вкладу в общее дело.

Историческая реконструкция замечательно влияет на физическую подготовку ребят. Формируется их свободная пластика, ловкость, реакция, выносливость. Недаром вплоть до конца XIX века меч называли «царем оружия» в смысле не только физической, но и нравственно-психологической подготовки воина.

Можно уверенно сказать, что во время акции удалось сформировать сплоченное ядро активных, заинтересованных подростков, на которых можно опираться в дальнейшем. Руководство Рыбновского района, управления образования и молодежной политики поддержало дальнейшую работу в этом направлении.

В Рыбном создан филиал историко-патриотического клуба «Белый кречет», основой которого стали участники акции «Земля порубежная». Стоит добавить, что в конце сентября ­команда Рыбновского района заняла второе место в областных соревнованиях с элементами военно-прикладных видов спорта «Сыны России – защитники Отечества», посвященных памяти Героя Российской Федерации В.Ю. Ермакова. Лестными для наших ребят стали слова одного из организаторов соревнований, руководителя АНО «Центр специальной подготовки «Сова» А.В. Савицкого: «Ваша ­команда – самая организованная и целеустремленная. Мы предлагаем вам сотрудничество».

«Какие ценности мы вложим сегодня в души наших детей – такую они завтра и построят экономику», – сказал недавно во время теледебатов профессор-экономист и директор одного из многочисленных ныне институтов экономики. И разве не о приоритете воспитания в образовательном процессе говорил Президент России В.В. Путин во время последней встречи с учителями?

Надо помочь рязанской молодежи взлететь в соколиную высь героической русской истории, ибо только с этой высоты можно увидеть исторический путь России и себя на этом пути.

Александр Блинов,

руководитель историко-патриотического клуба «Белый кречет»,

Рыбновский район



