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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Три мастера

00:01 / Фотоувеличение
На снимке фотограф Сергей Новиков, парикмахер Виктор Шарапов и фотохудожник Анатолий Осипенков. Отпечатку этому лет тридцать пять, а может, и больше. Впрочем, в начале восьмидесятых годов ни Сергей, ни Анатолий себя фотохудожниками не ощущали, а были они скорее кинооператорами. В центре – герой их короткометражного фильма, известный ныне визажист, а в те времена – молодой, многообещающий мастер дамских причесок, только начинавший восхождение на профессиональный олимп.
Три мастера

Эту фотографию сделал в интерьере народной киностудии «Волна» ее воспитанник Андрей Королев. И повод был самый подходящий: фильм «Дамский мастер» получил призы. Завоевал второе место на областном, а позже – и на всероссийском конкурсе любительского кино. Оба трофея красуются в кадре, на котором призеры оставили свои автографы.

Чем памятен этот снимок? Не только победой молодых рязанских кинематографистов. Он отсылает нас в 70-е – 80-е годы прошлого века, когда был расцвет кинолюбительства в стране.

«Свои собственные киностудии имели предприятия, дворцы пионеров, центры творчества, школы, – рассказывает Анатолий Яковлевич Осипенков. – Я руководил детской народной киностудией «Волна» при Рязанском приборном заводе, Сергей Новиков возглавлял киностудию рязанского мединститута. И нам захотелось сделать фильм о Викторе Шарапове и его участии в республиканском конкурсе мастеров парикмахерского искусства. Хорошо помню это событие в Рязани. Весь манеж «Юность» превратился в один большой салон модных причесок. Снимали в две камеры, я со штатива – крупные планы, Сергей – общие и средние. Сразу трудность. Манеж темный, а чувствительность пленки слабенькая, 45 единиц. Пришлось разгонять ее потом при проявке. Каждый из нас отснял примерно по пять километров пленки. Труд колоссальный, и нужно было вручную эти бабины проявить, отсмотреть на монтажном столе, склеить. После многодневных усилий, споров, волнений появился фильм-портрет «Дамский мастер», закадровый текст писала Наталья Золотых. Мы пошли на небольшую хитрость – снимали не 24 кадра в секунду, а чуть меньше, и это добавило динамичности сценам, повысило напряжение конкурса. Люди в кадре движутся немного быстрее, чем на самом деле».

Копию фильма «Дамский мастер» Анатолий Осипенков вручил нашей редакции. Я его посмотрел сразу после нашей встречи, и повеяло чем-то родным, добрым. Повеяло воздухом восьмидесятых. Замечательны крупные планы главного героя. Хорошо видно, с каким вдохновением он работает и какое это нелегкое дело – воплощать фантазии, какими точными и выверенными должны быть движения мастера. Жюри присудило Виктору Шарапову первое место в конкурсе. Ну а фильм оказался не менее успешным. Анатолий Осипенков показывает мне вырезку из газеты «Приокская правда». «В минувшее воскресенье в Рязанском дворце культуры профсоюзов собрались лучшие кинолюбители области на конкурс фильмов «Мы строим коммунизм», посвященный XXVI съезду КПСС. Никогда еще на конкурс не собиралось такое количество киностудий», – такими словами начиналась заметка журналиста Виталия Панкратова. А далее – о результатах и успехах совместной работы Новикова и Осипенкова. Кстати, всесоюзные критики отзывались о «Дамском мастере» как о высшем пилотаже кинолюбительского репортажа. Было отмечено новаторство – совмещение разных жанров в одной картине. Но получилась все же лирическая зарисовка. Каждый кадр был заряжен приподнятым настроением молодых кинолюбителей и журналиста, диктора. Чувствуется, что им все удается и в будущем они видят только хорошее. Киностудия «Волна» процветала, шефы не жалели средств на оборудование, пленку, химикаты. ГРПЗ приобрел для умелых кинолюбителей профессиональную кинокамеру «Кинор», а стоила она по тем временам как автомобиль «Жигули».

«Мы старались снимать качественно и поднимать волнующие темы, занимались кинопублицистикой, – продолжает Анатолий Осипенков. – В этой же заметке говорится о нашем фильме «Долг», занявшем третье место на областном конкурсе. А вот на Всероссийском он завоевал первое. Это история об учащихся рязанского ПТУ-11, которые во время уборки картофеля совершили подвиг. Пытались спасти имущество в горящем доме. Но не заметили газовый баллон. Он взорвался, и одному юноше, Игорю, оторвало руку. Вокруг стояли машины сельских жителей. И ни один не согласился довезти парня до больницы – мол, грязно, бездорожье, и весь салон испачкается. Фильм о людском бессердечии, о мертвых душах, усвоивших одно правило – «моя хата с краю». Но это уже совсем другая история».

Больше 35 лет прошло с того памятного щелчка фотокамеры на киностудии «Волна», когда она еще размещалась на Первомайском проспекте. Сергей Новиков работает теперь фотографом в областном правительстве, Анатолий Осипенков имеет свою фотостудию в Полетаевском торговом центре. Виктор Шарапов – признанный мэтр парикмахерского искусства, учит молодых визажистов в созданной им школе. Теперь уже ему отдано почетное право судить чемпионаты парикмахеров самого высокого уровня. Но встретиться снова и втроем позировать перед объективом им больше не довелось.

Фильм «Дамский мастер» давно-давно показывали по рязанскому телевидению. Большинство киностудий, в том числе и «Волна», в 90-х годах прекратили существование. Черно-белые карточки больше никто не печатает. Ведь гораздо проще и быстрее сделать селфи на сотовый телефон.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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