«Фотодом» имени Е. Каширина представляет
Выставку А. Шамандрина «Абхазские зарисовки»
Алексей Шамандрин – фотограф, член Союза фотохудожников России, последователь лучших традиций рязанской жанровой фотографии.
На снимках мы не найдем привычных «морских» пейзажей, красивых закатов…
Алексей сосредоточил свой взгляд на жителях Абхазии. Результат – галерея трогательных, забавных, иногда грустных персонажей, будто сошедших со страниц Фазиля Искандера.
Выставка работает со 2 ноября в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина и продлится до 27 ноября
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