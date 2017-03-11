«Фотодом» имени Е. Каширина представляет

Выставку А. Шамандрина «Абхазские зарисовки»

Алексей Шамандрин – фотограф, член Союза фотохудожников России, последователь лучших традиций рязанской жанровой фотографии.

На снимках мы не найдем привычных «морских» пейзажей, красивых закатов…

Алексей сосредоточил свой взгляд на жителях Абхазии. Результат – галерея трогательных, забавных, иногда грустных персонажей, будто сошедших со страниц Фазиля Искандера.

Выставка работает со 2 ноября в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина и продлится до 27 ноября