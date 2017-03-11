Земное притяжение

По дороге в село Гиблицы Касимовского района – самую что ни на есть настоящую рязанскую глубинку (от райцентра село находится примерно в 30 километрах, от Рязани – в 150-ти), покоя не давала мысль о том, что хорошее место так назовут вряд ли… А потому по мере приближения становилось все интереснее: что же мы увидим в этих Гиблицах? Запустение и разруху? Или вопреки названию процветание и подъем? Но как не бывает в жизни черного и белого, так и здесь не нашлось чего-то такого, что могло бы сильно разочаровать либо, наоборот, поразить воображение. Однако, забегая вперед, сразу скажем, что все без исключения герои нашего репортажа уверены, что светлое будущее Гиблиц не за горами, да и сегодняшний день, наполненный заботами, делами и маленькими праздниками, безусловно, внушает им оптимизм. И, заметим, небезосновательно…

О чем у главы голова болит?

Офицер в отставке, а сегодня глава сельского поселения, куда, кроме Гиблиц, входят еще пять населенных пунктов, Владимир Трубочкин – мужчина деловой и энергичный. Сразу чувствуется в нем управленческая жилка. Забота о селе для него заключается не только в решении бесконечного потока ежедневных вопросов, но и, как сейчас принято говорить, в реализации долгосрочных крупных проектов. Вот пример, который, что называется, на поверхности – площадь в центре села. Прежде был здесь поросший бурьяном пустырь. Но несколько лет назад на сельском сходе был поднят вопрос о том, что Гиблицам нужен новый мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Подумали – решили сделать плиты, на которых были бы выгравированы имена земляков, не вернувшихся с фронта. Деньги собирали всем миром. Владимир Трубочкин говорит, что «скинулись» все, никто не отказал, потому что война коснулась здесь практически каждого дома. Площадку под новый мемориал готовили сами, помогали те, кто имел хоть какой-то опыт строительных работ.

В итоге к 70-летию Великой Победы в самом центре села, рядом с церковью Николая Чудо­творца, появилась аккуратная площадь с мемориалом. На нескольких гранитных плитах – десятки одинаковых фамилий. Оно и понятно – в селе практически все друг другу родственники. Выгравирована здесь и фамилия Трубочкин; это дед нынешнего главы Гиблицкого поселения Владимира Трубочкина. Собственно, такова и была задумка, чтобы каждый сельчанин мог прийти и поклониться своему погибшему на фронтах Великой Отечественной войны родственнику. У подножия мемориала – искусственные цветы и венки, а значит, новый памятник – на своем месте, и народная тропа к нему, говоря словами классика, не зарастает…

Сохранение исторической памяти – дело, безусловно, важное. Но глава поселения Владимир Трубочкин очень переживает и за будущее родных Гиблиц. Как сделать так, чтобы село не превратилось в дачный поселок? Можно ли вдохнуть в него новую жизнь, как в прошлом и позапрошлом веке, когда Гиблицы были образовательным, производственным и культурным центром округи? И насколько реально это в нынешних условиях? Вопросы непростые, но ответы на них Владимир Трубочкин, кажется, уже знает… Однако об этом чуть позже.

Идет четвертое столетие

С 30-метровой колокольни церкви во имя Святителя Николая Чудотворца Гиблицы – как на ладони, в осеннее время – особенно. Ухоженные дома с аккуратными палисадниками, четыре сельские улицы, асфальтированная дорога, окошенные обочины, огороды, а за ними – перелески… А как здесь было раньше, в стародавние времена? Ведь только по официальным данным Гиблицам примерно 380 лет. Уроженец этих мест, настоятель Никольской церкви, а по совместительству краевед, отец Алексей уверен: деревня с названием Гиблицы появилась уже в конце XVI века. Заметный след в истории Гиблиц оставили два человека – помещик Бутурлин, а затем купец Шемякин. Именно при них Гиблицы получили бурное развитие. В середине XIX века в селе начал строиться храм, правда, его возведение растянулось на десятилетия. В окрестностях Гиблиц работали кирпичный и черепичный заводы, было здесь свое опытное поле, позже, в советские годы, в самом селе находился врачебный участок с акушерским отделением, где появлялись на свет дети. Во второй половине XIX века в Гиблицах открылось двухклассное министерское училище, которое располагалось в доме помещика Бутурлина. Здесь работали курсы повышения квалификации учителей. Как рассказывает настоятель храма отец Алексей, о достатке жителей села в те годы свидетельствует тот факт, что почти все крыши в Гиблицах были железными. Что же касается происхождения названия села, то, по распространенной версии, гиблицами называли самые опасные места на болотах – низины с трясинами. И с колокольни как раз хорошо видно, что Гиблицы стоят на месте, где вода не спешит уходить в землю, а остается на поверхности. Однако, по версии все того же местного священника, Гиблицы получили свое название задолго до того, как село начало расстраиваться в сторону сырой низменности. Самая старая часть Гиблиц – так называемая Бутурлинка – расположена чуть выше, где не так сыро. Поэтому отец Алексей склоняется к тому, что название села все-таки связано с названием близлежащего водоема, которого сегодня уже не существует.

– Да, исходя из названия, Гиблицы считаются гиблым место, и отчасти это так. Но люди тут крепкие, силу им дает эта проблемная земля. Ведь это еще надо выдумать, как мосток перекинуть, от этого разумение у людей лучше. Есть у Гиблиц своя история падений и взлетов. И мне кажется, снова идет взлет. Обязательно будут хорошие времена у Гиблиц, – говорит священник.

Сельская школа с космическим уклоном

В Гиблицкой школе, что называется, своя атмосфера – радушная, почти семейная. В день нашего приезда как раз отмечали 145-летие этого образовательного учреждения, одного из самых старых в Касимовском районе. В школе чуть больше полусотни учеников, под ее крылом два филиала – в Ибердусе и Китове. У школы свой автотранспорт, который каждый день собирает ребят со всей сельской округи. Внутри школы – свой мини-детсад, дошкольная разновозрастная группа на 14 человек. Вроде бы обычная сельская школа, но не совсем. Именно эту школу окончил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, уроженец Гиблиц Владимир Аксенов. Целая рекреационная зона в школе посвящена знаменитому выпускнику. По словам директора школы, педагога с 30-летним стажем Андрея Щербакова, связь с ним не прерывается и сегодня, периодически проходят встречи летчика-космонавта с учениками.

– У нас и личные отношения с ним плотные, хорошие. Обе мои бабушки работали в этой школе и учили Владимира Викторовича, – рассказывает Андрей Щербаков.

Сам директор, по всему видно, настоящий патриот своего села. Будущее Гиблиц заботит его, пожалуй, не меньше, чем главу поселения.

– Большинство молодых людей, покинувших наше село, готовы вернуться. Нужны лишь перемены в плане работы. Понятно, что у сельского человека, работающего вахтовым методом в столице, перспектив нет. Это все до поры до времени, ведь у «вахтовиков» семьи тут живут, их дети в нашу школу ходят, – рассуждает Андрей Щербаков и как будто под копирку повторяет слова местного священника о возрождении села и грядущих переменах к лучшему. Откуда такой позитивный настрой у гиблинцев, сразу не поймешь. То ли это природное, то ли, действительно, ожидают тут чего-то нового, какой-то перезагрузки…

Четыре полуграции

Принято думать, что сельская молодежь, даже в наш век бурно развивающихся информационных технологий, отличается от подрастающего поколения больших городов. Возможно, но эти отличия не так заметны, а если и есть, то, наверное, в пользу села. По крайней мере, именно такие мысли возникают после знакомства с одиннадцатиклассницами Гиблицкой школы. В 11-м классе здесь всего четыре человека, и все девочки. Можно сказать, женский гимназический класс – Лера, Оля, Юля и Лиза. Скромные, но в то же время очень контактные и рассудительные; что примечательно, лишенные юношеского максимализма девушки. Расспрашиваю их о том, кто на кого собирается учиться после окончания школы. В ответ слышу – педагог, ветеринар, экономист… Чувствуется, что профессиональный выбор осознанный, как говорится, не взятый с потолка или из девичьих грез. Приятного впечатления о девочках добавляет вошедшая в класс во время нашей с ними беседы учитель немецкого языка, педагог со стажем почти в четыре десятка лет Елена Алексеевна Тюрина. Она по-матерински обнимает девчонок, хвалит их и говорит, какие они хорошие… Немного необычно, что здесь нет привычного для больших школ четкого дистанцирования учителей от учеников. И это опять же объясняется спецификой села, где все друг другу либо родственники, либо соседи, либо хорошие знакомые. Приятно удивляет и то, как сами девочки отзываются об учителях, говорят, что объясняют они настолько доходчиво и интересно, что с их уроков не хочется уходить.

Продавец и … депутат

Пожалуй, главный коммуникатор в сельской местности – продавец в магазине. Так было раньше, так остается и сейчас, по крайней мере, для старшего поколения. Приветливая и открытая Светлана Мыськина встречает своих покупателей, как родных. В магазине, где она работает, в уголке стоят несколько пластиковых стульев. Зачем? Для кого? Оказывается, это для пожилых людей, чтобы они могли посидеть, отдохнуть, пообщаться друг с другом.

– Это же место встречи, которое изменить нельзя. Скажем, бабуля, сидит дома, никого не видит, а зайдет в магазин, пообщается с теми, кто на другом конце села живет, с кем давно не виделась, – поясняет Светлана.

Сама она коренная жительница Гиблиц, родилась и училась здесь. Большие города ее никогда не манили, а скорее – наоборот. Три года Светлана прожила в Санкт-Петербурге, но больше не смогла. Убедилась, что городская жизнь не для нее и вернулась в родные Гиблицы.

– Я точно не городской человек, – признается Светлана Мыськина. – Безумно люблю огород, у меня тут 40 соток, и постоянно дела…

Сегодня, когда в селе есть газ и центральный водопровод, с точки зрения наличия удобств жизнь здесь мало отличается от городской. Правда, тот же самый водопровод состарился и требует замены. Об этом Светлана говорит уже как сельский депутат – жители Гиблиц выбирают ее на эту должность два срока подряд. Видимо, доверяют ей…

Земля должна работать

А теперь снова вернемся к главе сельского поселения Владимиру Трубочкину, который глубоко убежден в том, что точкой роста для села обязано стать производство (собственно, как и было раньше).

– Земля не должна пустовать, она должна работать, – считает Трубочкин.

Сказано – сделано. Долгое время никак не используемые земли бывшего местного колхоза теперь переданы тем, кто желает на них трудиться и давать работу местным жителям. Если говорить конкретнее, в Гиблицах теперь будут разводить крупный рогатый скот мясной породы. Новое сельхозпредприятие создается в настоящее время с нуля. В роли инвестора выступает компания «Мещера-Агро», которая уже получила в долгосрочную аренду в Гиблицах участок площадью примерно 330 гектаров. На нем разместятся необходимые сооружения, разбитые на сектора пастбища, площади под выращивание кормов. На первом этапе инвесторы намерены заняться обработкой земли, которая давно не использовалась по назначению. Ближайшей весной будет проведено корчевание поля, где предполагается выращивать кормовые культуры, его выравнивание, известкование. Также будет проведен подсев многолетних трав. Для этого уже закуплена необходимая техника. После создания кормовой базы и организации пастбища в Гиблицы будут завезены животные абердин-ангусской породы. Они хорошо адаптированы к российскому климату, содержатся на открытом воздухе в любое время года, дают так называемое мраморное мясо высокого качества. В долгосрочных планах инвестора – создание в Гиблицах племенного репродуктора, а в перспективе – племенного завода.

Собственно, вот она – перспектива для большого села, реальный долгосрочный проект и, возможно, то, чего здесь так давно ждали.

Дорога домой всегда кажется короче. Но и в ней меня не покидали размышления о Гиблицах. Только были они уже не те, что утром, по пути туда. У села есть реальные перспективы и все для нормальной жизни, иначе не были бы люди столь оптимистичны. Это и заботящаяся об общем благе местная власть, и преданные своему делу педагоги, и толковая молодежь, и местные хранители истории и, конечно же, те, кто намерен работать на этой земле, вкладывая в нее силы и средства. Гиблицкая земля притягивает, не отпускает. Притяжение это сложно объяснить рационально, силу его нельзя рассчитать по формуле. Оно просто есть и по-другому называется тем словом, которое мы так часто произносим, – патриотизм.