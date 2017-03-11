Казнить нельзя помиловать

Продолжим разговор о двоеточии и тире. Эти знаки препинания ставятся не только в сложных бессоюзных предложениях (о чём мы говорили в прошлый раз), но и в других случаях. Нельзя, например, забывать о них, когда в предложении используются обобщающие слова. Вспоминаем, как это выглядит.

Он бесконечно любил всё: горы и равнины, леса и степи.

Горы и равнины, леса и степи – всё это он бесконечно любил.

Тире и двоеточие ставятся при оформлении прямой речи.

«Ничего не случилось», – говорил ум. «Случилось!» – упрямо твердило сердце.

Поменяем местами прямую речь и слова автора.

Ум говорил: «Ничего не случилось». Сердце упрямо твердило: «Случилось!»

Если разговор оформляется в виде диалога, то тире ставится перед каждой репликой, которая пишется с красной строки и заглавной буквы.

Ещё раз вспомним, что тире обычно ставится между подлежащим и сказуемым, если сказуемое выражено существительным в именительном падеже, или глаголом в инфинитиве (т.е. отвечающим на вопрос что делать? или что сделать?), или количественным числительным в именительном падеже.

Москва – столица нашей родины.

Жить – родине служить.

Большая Медведица – семь ярких звёзд.

Обратим внимание на то, что во всех этих случаях перед сказуемым можно поставить слова это или значит. Тире ставится и перед этими словами (имеющимися в предложении или подразумеваемыми), и перед такими словами и выражениями, как это есть, вот, это значит.

Будем внимательны при написании любых текстов, памятуя о том, что грамотность, в том числе и пунктуационная, – показатель нашей общей культуры в целом и проявление уважения к читающему, в частности.

Людмила АНИСАРОВА

Людмила Анисарова