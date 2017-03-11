Без году век гудит рабочий улей

99 лет исполнилось Государственному Рязанскому приборному заводу

Завод появился в городе всего через несколько месяцев после революции, в начале 1918 года, в качестве небольшого деревообрабатывающего предприятия и сразу же начал активно создавать рабочие места. Сегодня это одна из самых важных составляющих оборонного комплекса страны.

На приборном заводе в Рязани производятся радио­локационные станции для новейших истребителей, компоненты для систем ПВО и устройства целеуказания для ударных вертолетов «ночной охотник», которые, к слову, были разработаны здесь же. Филиалом Государственного Рязанского приборного завода является Касимовский приборный завод, один из лидеров в производстве медицинской техники. На торжественном собрании всех лучших работников предприятия поздравил от имени губернатора области Н. Любимова заместитель председателя правительства области Олег Булеков. Он отметил, что завод неотделим от региона и составляет значительную часть промышленного потенциала области.

– Ровно через год дата будет еще крупнее, как-никак – вековой юбилей, – сказал Олег Булеков, – это очень серьезная дата. Предприятие крупнейшее, здесь трудится большое количество людей. Кроме того, завод является крупным налогоплательщиком региона. За все время существования завод прошел долгий путь укрупнения и освоения большого количества технологий. Кроме изделий для ОПК, предприятие выпускает широкий спектр гражданской продукции. Она востребована населением. Так решается задача, которая поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным, и на ее выполнение нацеливает нас губернатор области Николай Любимов. Завод и регион осуществляют множество совместных проектов, и их количество будет только расти.

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов рассказал о достижениях и перспективах предприятия, отметив рост производительности труда, а вслед за ним и заработной платы, которая в среднем составляет 38 тыс. рублей. Коллектив предприятия молодой, средний возраст сотрудников 41 год, а треть инженеров КБ вообще относится к молодежной возрастной категории. Молодые перспективные кадры нужны предприятию, чтобы выигрывать конкуренцию с зарубежными оборонными предприятиями. Требуется быть постоянно на шаг впереди всех тех фирм, которые обслуживают армии блока НАТО. Завод регулярно отправляет сотрудников на курсы повышения квалификации, а также на конкурсы профессионального мастерства. Развит на заводе институт наставничества.

На предприятии создан социальный комплекс, включающий в себя заводскую поликлинику, которая постоянно проводит диспансеризацию сотрудников, а также столовая с высоким уровнем качества кухни. База отдыха завода позволяет отдохнуть сотрудникам за треть от стоимости путевки. Детский спортивный лагерь «Лучезарный» дает возможность проводить там время детям заводчан всего за десятую часть обычной стоимости смены. В прошлом году там открыли два бассейна, а в этом – заработал веревочный парк

На ближайшее будущее запланировано развитие завода и параллельное осваивание десятков новых технологий как оборонного, так и гражданского назначения. Свежих идей хватает, а ускорит этот процесс тесное сотрудничество с руководством региона, которое уже давно налажено.