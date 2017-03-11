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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Стираем границы

00:01 / Наши новости
Как в Рязани реализуют программу инклюзивного воспитания
Стираем границы

В рязанской школе-интернате № 1 имени Героя Советского союза Ф.А. Полетаева прошли соревнования, посвященные Дню судебного пристава. В соревнованиях приняли участие 4 команды из школ-интернатов, коррекционных учреждений и детских домов.

Юные участники соревновались в ловкости и скорости, мерились силой и выносливостью. Всех удивил девятилетний Саша из Солотчинской школы-интерната, отжавшийся 70 раз.

– Я могу и больше, – рассказывает герой дня. – На тренировках отжимаюсь по 80 раз.

Но, по словам организаторов, целью этих соревнований было не выявление сильнейших команд города, а гражданское и патриотическое воспитание. Ведь в таких соревнованиях не может быть ни победивших, ни проигравших.

– Наша главная задача – избежать травм, и мы с ней справились, – говорит заместитель руководителя управления ФССП по Рязанской области Валерий Раев. – В коридоре у нас представлена выставка боевого оружия. Мы постарались мобилизовать молодежь в патриотическом плане. Важно, чтобы дети уже сейчас определились с будущим направлением.

Тепло встречали участники соревнований показательные выступления воспитанников инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» школы № 10 г. Рязани.

– Наш клуб посещает около 40 человек двух возрастных групп, – рассказывает руководитель клуба, действующий спецназовец управления ФССП Максим Крот. – Мы с ребятами занимаемся строевой и военной подготовкой, стреляем из пневматической винтовки, изучаем приемы рукопашного боя и историю России. Ходят в наш клуб и дети с ограничениями по здоровью. Но у нас все равны. Мы помогаем таким ребятам поверить в собственные силы и самоутвердиться.

По окончании соревнований всех участников наградили ценными призами и подарками, еще раз напомнив: главное – не победа, а участие. Победителю, команде «Спартак» из рязанской школы-интерната № 1, вручили переходящий кубок, учрежденный в этом году.

– Мы в таких соревнованиях участвуем впервые, – делится впечатлениями учитель физкультуры рязанской школы-интерната №1 Сергей Шехунов. – Организация хорошая. Детям все очень понравилось. Теперь будем участвовать каждый год.

Масштабы соревнований растут. Увеличивается и количество команд. На следующий, юбилейный, год организаторы ждут уже шесть команд. В спортзале школы-интерната № 1 скоро станет тесно.

– Вопрос с помещением на следующий год будем решать, будем выходить на региональное министерство спорта, – говорит руководитель общественной организации «Десантное братство» Геннадий Игнатов. – Опыт инклюзивного воспитания надо расширять. Пока наш клуб – единственный не только в Рязани, но и в России. Но надо сказать: он дает свои плоды. У многих ребят, пришедших к нам с ограничениями по здоровью, эти ограничения снимают. После окончания школы они свободно поступают в Академию ФСИН России и РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Елена Кошелева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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