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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Марафон длиною в жизнь

00:01 / Общество
Во второй раз в Рязани празднуют Осенины – старинный русский праздник, завершающий осенние работы годового цикла
Марафон длиною в жизнь

В2016 году в конце октября по инициативе Рязанской школы-интерната был проведен I открытый фольк-лорный фестиваль художественного творчества детей «Осенины». Событие это не осталось незамеченным. К своему 55-летнему юбилею Рязанская школа-интернат подготовилась основательно, организовав «Юбилейные Осенины» и пригласив гостей из Рязани и области.

Будни школ-интернатов всегда наполнены большим количеством событий. Как правило, они связаны в первую очередь с достижениями воспитанников школ. Праздник – лучший способ показать свои умения и достижения единомышленникам и друзьям, поделиться радостью с близкими по духу людьми. Выступая с инициативой организации II Открытого фольклорного фестиваля, Рязанская школа-интернат объединила на «Осенинах» 11 учебных заведений города и области.

Праздник решили провести на профессиональной сцене Большого концертного зала Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых. Рязанская школа-интернат является постоянным партнером Инклюзивного центра РМК и потому встретила самый теплый прием и отклик со стороны администрации колледжа.

Волонтерский отряд «Добрый день» из студентов и преподавателей РМК начал свой осенний марафон – 2017 с «Осенин», продолжит его в декабре в «Сказочной стране», а завершит «Апрельской капелью». Для многих студентов-волонтеров это первый опыт общения с детьми с особенностями развития. «Мы видели, что они были счастливы», – говорили студенты-волонтеры, делясь своими впечатлениями.

Педагоги, посвятившие свою жизнь детям из школ-интернатов, знают, что ради нескольких праздничных счастливых и радостных часов нужно без остановки, ежедневно бежать свой педагогический «марафон». Результат – радость воспитанников. Директор Рязанской школы-интерната И.Ю. Коптев от души поздравил всех, кто разделил праздничное счастье с юбилярами, – участников, гостей, спонсоров и партнеров. Памятные подарки и дипломы, а главное – добрая поддержка и участие – награды за самоотверженный труд.

Ирина Нестерова
волонтер отряда «Добрый день»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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