Детям – творчество, взрослым – фестиваль

Областные библиотеки ждут гостей на «Ночи искусств»

3 ноября, перед праздничными выходными, Рязань в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Ведущие площадки города будут допоздна принимать всех, кто интересуется историей и культурой. Первыми свои двери в рамках этой акции откроют главные библиотеки региона – областная детская, а также областная библиотека имени Горького.

В детской библиотеке развернется целый «Город мастеров». Ребят ждут мастер-классы по оригами и бисероплетению, изготовлению народных кукол или объемным аппликациям. Одну из «рукодельных» встреч с детьми проведет рязанский скульптор Олег Седов. Он расскажет о секретах керамики и обучит всех желающих азам лепки. А самым терпеливым и творческим предлагается подарить вторую жизнь книгам, обновив и украсив их в бук-арт мастерской.

Наряду с творческими занятиями гости познакомятся с арт-проектом по архитектуре «Мы построим чудный город» и интерактивной выставкой «Дом моей мечты», а также ответят на вопросы викторин. Кроме того, посетителей ждут на выставке «Теплые друзья» – это экспозиция кукол ручной работы, миниатюрных игрушек в технике амигуруми и других сувениров от рукодельницы и сочинительницы Юлии Фоминой. А взять паузу между мастер-классами можно будет на спектакле в библиотечном театре теней. Праздник «Город мастеров» начнется в 18.00, вход свободный.

В свою очередь, посетителям «Ночи искусств» в областной библиотеке имени Горького предлагается вспомнить XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли – далеко не полный перечень того, что ждет гостей.

На различных площадках можно будет узнать о традициях и культуре разных народов, почитать литературу об истории молодежного фестивального движения, попробовать чай на церемонии. Яркими аккордами «Ночи» станут национальные танцы и хоровод дружбы. Каждый участник праздника сможет унести с собой сувенир с символикой всемирного фестиваля, который сделает сам. «Ночь искусств» продлится с 19.30 до 22.00, вход свободный.