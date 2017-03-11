Лед в НХЛ не знает каникул

Предисловие к очередному сезону Ночной хоккейной лиги

Но вначале вернемся к знаковому событию в спортивной жизни России, участниками которого стали рязанцы

Все смешалось в доме хоккейном. Особенно в части «принадлежности» к временам года. Рязанские команды только-только завершили спор в областном чемпионате на малой, канадской, площадке, а выяснение отношений в кубке области отложили на середину июля. В самый разгар лета на предсезонный тренировочный сбор собралась команда мастеров. Элитные же хоккейные клубы страны вовсю готовились к сезону. Разумеется, на льду. На одно из таких занятий армейского клуба Санкт-Петербруга был приглашен знаменитый футболист современности Марадона. Он облачился в форму, вышел на лед и даже забил гол. Шайбу отправил в ворота не экс-нападающий футбольной сборной Аргентины, а форвард хоккейной сборной России Диего Армандович Марадона. Накануне вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и питерского СКА Роман Ротенберг вручил Марадоне свитер с его любимой «десяткой» и фамилией на спине. Армейский свитер аргентинец, к слову, получил почти в одно и то же время с рязанцем Владиславом Гавриковым, игравшим в нашем клубе, будучи «командированным» из ярославского «Локомотива». Багаж Марадоны значительно потяжелел: в петербургском СКА ему подарили полную экипировку, так что домой Диего полетел с настоящим хоккейным баулом и набором клюшек. И обещанием: «Теперь я, когда появится возможность, обязательно буду играть в хоккей!»

Скользкий лед

Но для рязанцев главным событием, переходящим из одного сезона в другой, конечно же, стало участие в финальном фестивале Ночной хоккейной лиги касимовского «Восхода СУ-2».

Рассказывает игрок команды Игорь Власов: «Нам фатально не везло, подчас при равной игре уступали соперникам. Можно только выделить один матч, когда у ребят получалось буквально все. На разминку с «Гипсом» из Новомосковска вышел региональный представитель НХЛ в нашей области Олег Смирнов. Его присутствие на скамейке запасных придало победный импульс «Восходу СУ-2». На второй минуте Сергей Баранов вошел в зону, объехал защитника и бросил в дальний угол. В следующей атаке Сергей Суриков оставляет шайбу под бросок Дмитрию Бурдасову – тот отправляет «снаряд» в ближний верхний угол ворот. Входит в зону Геннадий Самсиков, оставляет шайбу мне под бросок – 3:0. После моего паса Эдуард Султанаев отправляет шайбу в пустые ворота. Третья двадцатиминутка. Бросает Алексей Залеснов, а Юрий Шумкин переправляет шайбу в сетку. Подвел итог матчу Султанаев кистевым броском с пятачка в девятку – 6:0. Победа!

Но в итоге касимовцы заняли на фестивале место далекое до пьедестала. Скользким для них оказался сочинский лед.

Олег Смирнов и гала-матч

Поединок транслировало Центральное телевидение, на трибунах было до десяти тысяч зрителей.

Рязанская область – лидер НХЛ по числу команд и участников в дивизионе «40+», а также зрительскому интересу. В прошедшем сезоне в региональном этапе играли шестнадцать клубов и более 300 хоккеистов. Руководство лиги неоднократно отмечало высокий организационный уровень рязанской НХЛ и личные заслуги Олега Смирнова в продвижении любительского спорта. Олег Смирнов – один из немногих, кто в составе «Сборной НХЛ» принял участие во всех шести гала-матчах фестиваля. «Сборникам» противостояли «Легенды хоккея», усиленные Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. «Легенды» в итоге одержали победу со счетом 17:6. Президент, игравший в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским, забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Напомним, Владимир Путин – инициатор создания НХЛ.

Задание на завтра

После «Лиги чемпионов» на сочинский лед вышли команды «Лиги мечты» и «Лиги надежды». Кроме того, состоялись розыгрыши «Кубка большого шлема» и турнир женских команд «Амазонки». В них рязанцы не участвовали. А задумка на расширение рязанской Ночной хоккейной лиги у регионального представителя НХЛ в нашей области Олега Смирнова уже родилась. Что это будет – турнир для игроков старше восемнадцати лет или женские соревнования – пока в стадии обсуждения.

Что же касается касимовского «Восхода СУ-2», тут все ясно. Надо больше тренироваться, чтобы вновь выиграть рязанский отборочный этап, отправиться в Сочи и со второго захода побороться за грант на строительство в Касимове Дворца спорта. Пока же подопечные Эдуарда Султанаева вынуждены отправляться на тренировки за много километров – в Сасово, там же проводить домашние матчи, ну а гостевые поединки играются в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», за 160 километров от Касимова. Причем начинаются встречи поздно – после 21.00. Но что поделаешь, это же – Ночная лига. Понятно, отправляться из дома на такое «длинное» расстояние непросто, работающим ребятам надо найти время, средства на поездку. Благо, у «восходовцев» есть спонсор – строительное управление «СУ-2». Благодаря ему команда существует. Конечно, не помешала бы и дополнительная помощь, и тогда, верится, касимовцам покорится желанная высота – победа в фестивале, а вместе с ней городу будет подарен грант на Дворец.

В день полуфинальной игры на кубок области по хоккею на малой, канадской, площадке встретился с ответственным секретарем рязанской НХЛ Игорем Власовым. Интересуюсь – какие новости?

– Новость одна, уже приступили к подготовке к очередным баталиям, – сообщил Игорь. – Так что у льда НХЛ не бывает каникул. В основном работаем в организационном плане. Усиливаем составы команд. Несмотря на возникшие трудности со спонсорством «Восхода СУ-2», верим – у Эдуарда Султанаева все получится. Главное, команда сохранилась, и представлять она по-прежнему будет город Касимов. Еще лучше к сезону подготовятся «Империя» и «Автоимпорт». Так что конкуренция увеличится. А здоровая конкуренция – залог нашего будущего успеха на финале НХЛ в Сочи.