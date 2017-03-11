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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Золотая пятерка

00:01 / Спорт
Рязанские боксеры завоевали медали на турнире по боксу в Тамбове
Золотая пятерка

В Тамбове, на стадионе «Динамо», состоялся открытый областной турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти мастеров спорта СССР по боксу В.Макарова и А.Дутова. В турнире приняли участие команды соседних областей, в том числе боксеры спортивного общества «Динамо» из города Спас-Клепики Рязанской области.

Их шести спортсменов, представлявших рязанскую область, пятеро завоевали золотые медали: Никита Цанов, Роман Мартынов, Игорь Зубков, Михаил Астахов, Ярослав Грязев. Брат чемпиона Никиты Цанова – Даниил занял второе место.

Такой громкий успех рязанских боксеров разделяют старший тренер спортивного общества «Динамо» Анатолий Сорокин, а также представитель команды Роман Астахов и судья республиканской категории Анатолий Хитров, который и передал нам эту информацию.

Завтра в Клепиках завершается открытый детско-юношеский турнир по боксу, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Помимо рязанских боксеров, в нем принимают участие и спортсмены из других регионов.

На церемонии открытия соревнований вручили удостоверение и знак кандидата в мастера спорта России воспитаннику динамовской спортшколы Даниилу Колданову, финалисту всероссийского турнира по боксу класса «Б», прошедшего в октябре в Михайлове. Это пятый кандидат в мастера спорта – воспитанник тренера Анатолия Сорокина.

– Я работаю в спортшколе с 2011 года, – рассказывает Анатолий Сорокин. – Сейчас у нас занимается больше сотни ребятишек. Приходят даже из детского сада. Им пока тренироваться рано, но и выгнать я их не могу. Для таких мы проводим занятия общей физической подготовки, закладываем базу будущих спортивных побед. Хочу поблагодарить руководство УМВД России по Рязанской области за внимание к развитию бокса в Клепиках. Нам построили отличный зал бокса, в то время как в райцентре нет даже ФОКа. Заниматься людям негде, к спорту молодежь тянется, поэтому приходят ко мне.

Мог бы Анатолий Сорокин воспитывать в Клепиках и мастеров спорта России, но после школы уезжают мальчишки в Рязань, поступают в колледжи и вузы и продолжают тренировки уже в областном центре с другими тренерами. Но Анатолия Константиновича это не расстраивает. Он рад тому, что удается мальчишек в бокс с улицы затянуть. А что важнее – «звезду» воспитать или пацанов от дурных поступков уберечь – это еше вопрос. Большое дело взвалили на свои плечи детские тренеры. Воспитанники отвечают им искренним уважением и желанием побеждать.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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