Стимул здоровья и красоты

Как сельские школьники готовятся к труду и обороне

Фестиваль под названием «Готов к труду и обороне», прошедший в рамках одноименного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, собрал более ста учащихся старших классов михайловских общеобразовательных школ. Они в течение нескольких дней боролись за право быть обладателями золотых или серебряных знаков ГТО, которые, как известно, дают абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Такие соревнования стали уже традиционными, ребята готовятся к ним заранее, занимаются на уроках физкультуры и в спортивных секциях. Потом подают заявки, регистрируются и получают идентификационный номер в АИС ГТО. В назначенное время приходят в Центр тестирования, где сдают испытания (тесты) по бегу и метанию спортивных снарядов, стрельбе из пневмонической винтовки. Предусмотрены также прыжки в длину, наклоны, различные отжимания, сгибание и разгибания рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа. Определены и нормативы испытаний – для девочек 8 тестов: 4 обязательные и 4 на выбор. Юноши вдобавок должны уметь подтягиваться на высокой перекладине.

Участников фестиваля оценивала судейская коллегия, состоящая из учителей физической культуры и методистов. Помощниками судей были воспитанники спортшколы. Результаты заносились в протоколы, которые затем относили главной судье соревнований Наталье Викторовне Моцевик.

– Целью фестиваля является популяризация здорового образа жизни в детской и молодежной среде, – сказала она. – Развитие у них интереса к комплексу ГТО и систематическим занятиям физической культурой и спортом. Ребята, показавшие лучшие результаты, будут награждены грамотами и призами администрации Михайловского муниципального района. Надо также отметить хорошую подготовку участников, с каждым разом их умения совершенствуются.

Это был первый этап, в нем участвовали только старшеклассники. В следующем тестировании, оно будет во второй четверти, соревнуются ученики начальных классов. Для педагогов, пожелавших сдавать комплекс ГТО, предусмотрены отдельные состязания.

На фестивале было немало ребят из отдаленных поселений. Они теперь все активнее участвуют в спортивных мероприятиях. Особенно охотно приезжают оттуда, где был осуществлен ремонт спортивных залов и где были созданы условия для воркаута. Так, своими школьниками-спортсменами могут гордиться жители села Голдино. У их детей, кроме просторного спортивного зала, оснащенного современным спортивным оборудованием, будет уличная спортивная площадка, строящаяся по грантовой поддержке инициатив местных граждан.

Спортивный комплекс построен и на территории Слободской средней школы. В прошлом году ученица этой школы Маргарита Хуако успешно сдала нормы ГТО в городе Сасово. На этих соревнованиях результаты также подтвердились. Сдали нормы на серебро и золото девятиклассницы из села Щетиновка – Анна Першукова и Оксана Пестова. Неплохо выступили одиннадцатиклассницы из поселка Октябрьский.

– Чтобы девочкам получить золотой знак ГТО, надо 40 раз отжать пресс, 16 раз – на руках, 19 – на перекладине, прыгнуть на метр восемьдесят пять, – рассказала методист Михайловской ДЮСШ Зоя Ивановна Хон. – Помимо этого, пройти надо и другие испытания. И судя по их выполнению, девчонки готовились, тренировались. Они в прекрасной форме. Наверное, потому что спорт – это не только лишние баллы к ЕГЭ, но и стимул к стройной и красивой фигуре.

– Юношам спорт тоже необходим, – поддержал коллегу учитель физвоспитания из села Чурики Вячеслав Евгеньевич Климкин. – Именно им служить в армии, они должны всегда быть готовыми к труду и обороне.

Александр Федосеев