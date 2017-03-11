…И щепотка волшебства

Татьяна Русакова соединяет два хобби – кулинарию и фотографию

Приятные глазу цвета. Посуда и столовые приборы – словно из уютного ресторанчика или старинной кухни. Блюда, которые так и хочется попробовать, – слишком красивые, чтобы появляться на столе ежедневно, но вполне доступные для многих хозяек. Все это – фуд-фотография, которая становится все популярнее и у профессионалов, и у любителей. В отличие от других жанров, где модели и декорации уже подготовлены другими людьми, здесь продумывать идеи и стоять у плиты нередко приходится самому.

Татьяна Русакова, будущий врач-эндокринолог, сначала полюбила кулинарию, а затем разглядела в еде красоту. Уютные и нежные снимки отправляются в ее инстаграм, а блюда – на общий стол, порадовать родных и друзей. Татьяна рассказала нам, как успевает совмещать учебу в ординатуре со своим хобби, какие рецепты любит больше всего и обязательны ли коты в кадре, чтобы умилять зрителей.

Здоровье – в равновесии

– Я учусь на бюджетном отделении в ординатуре. До выпускного осталось меньше года, и занятия и практика отнимают почти все время. Нужно постоянно посещать курсы, участвовать в конференциях, сдавать тесты… Всего врач учится восемь лет: шесть из них ты в университете и еще два – в ординатуре.

Я выбрала медицину осознанно, а на последних курсах, когда мы с одногруппниками пришли на практику в клинику, поняла, что это точно мое. Я буду эндокринологом: это спокойная специальность, но очень нужная людям, ведь от работы эндокринной системы зависит самочувствие и здоровье в целом. Кстати, мне, как будущему врачу, часто говорят: ты же должна пропагандировать здоровый образ жизни, а сама тортики фотографируешь! Все хорошо в меру, друзья. Съешьте кусочек пирога, а потом прогуляйтесь пару километров в бодром темпе – тогда и настроение будет отличным, и фигуре ничего не повредит.

Яичница + досочка = шедевр?

– Когда я завела инстаграм, начала, как все новички, просматривать раздел «Рекомендации». Тогда я увидела чьи-то фотографии еды. Блюда на снимках были очень простыми – яичница, кусок хлеба, но выглядели шедеврально! Я пришла в такой восторг от этих фото, что бегала и показывала их всем. А около года назад решила попробовать снимать сама.

Моим первым фоном для фотографий стал обычный бабушкин стол. Затем знакомый принес мне доски, и каждый раз я собирала их заново. А затем перекупила профессиональный фон у фотографа: тащила его через весь город! Храню его за дверью своей комнаты, как и другие принадлежности – старую посуду и прочее. Что-то для съемок я нахожу в деревне у родных, что-то дарят друзья, а некоторые предметы можно купить через тот же инстаграм. Сейчас появилось много мастеров, которые делают красивые вещи в разных стилях.

Я работаю с цифровым фотоаппаратом, но что-то снимаю и на телефон – качество техники позволяет. В любом случае я никогда не публикую сразу то, что сняла: нужно отобрать лучшие кадры, что-то отредактировать, а что-то и вовсе убрать в архив и не показывать никому, кроме самых близких людей. Мама с папой и друзья всегда смотрят все мои работы и дают ценные советы.

Я выкладываю фото еды в инстаграм, чтобы украсить свою страничку, поэтому слежу за тем, чтобы все кадры были в едином стиле и близкой цветовой гамме. Многие профессионалы работают именно так, и их манера и стиль видны сразу. Для вдохновения и обучения я смотрю много различных профилей. Мне нравятся работы Анастасии Зурабовой: она не только снимает еду, но и пишет книги по теме, дополняя их своими иллюстрациями. Еще один любимый автор – Олеся Куприн. Помимо красивых блюд, почти во всех ее снимках есть «фактор умиления» – два ее огромных пушистых кота. У меня тоже есть кот Филя, но его я к съемкам еды не допускаю, да и он не стремится – обнюхает издали и уйдет. С удовольствием задействовала бы своих улиток в съемках овощей и фруктов, но не знаю, как это воспримут зрители. Для меня главное, чтобы фотографии вызывали приятные эмоции и аппетит.

Медитация у плиты, и не только

– Я готовлю довольно давно, и для меня этот процесс – настоящее чудо. Из простых ингредиентов получается что-то особенное, все это шипит, поднимается, вкусно пахнет… Пока я в основном фотографирую выпечку – она, как правило, смотрится выигрышно. Надеюсь, когда-нибудь дойду до того, чтобы снимать, скажем, мясо – его нужно преподать, чтобы оно получилось не грубо и вызывало аппетит.

Дома у меня всегда есть необходимый минимум продуктов для работы. Очень люблю использовать местные фрукты и овощи, например, яблоки с дачи. Как правило, весь процесс работы, включая и приготовление, и съемку, занимает не меньше двух часов. Пока я пробую разные рецепты, а также хожу на кулинарные курсы, где люди учатся готовить в командах.

Один из моих любимых рецептов последнего времени – лазанья, листы теста, переложенные двумя соусами и пармезаном. Она несложно готовится, а с каким аппетитом ее потом едят! Только Филя ею не соблазняется – ему подавай тушенку. (Смеется). А из сладких блюд я больше всего люблю грушевый пирог с сыром «рикотта». Отрежешь кусочек, нальешь себе чаю, придет кот и замурлычет на коленях – и тогда понимаешь, что жизнь прекрасна!

Рецепт лазаньи

Для соуса «болоньезе»:

• 300 г свиного фарша

• 450 г говяжьего

фарша

• 450 г помидоров

• 60 г томатной пасты

• 2 зубчика чеснока

• 1 ч. л. базилика

• 150 г репчатого лука

• 50 г стебля сельдерея

• 100 мл молока• Соль, перец по вкусу

Для соуса «бешамель»:

• 50 г муки

• 50 г сливочного масла

• 500 мл молока

• Соль, перец по вкусу

• 15 листов лазаньи

• 300 г сыра Пармезан

1. Готовим соус «болоньезе». Мелко нарезать лук, сельдерей, один зубчик чеснока. Обжарить на оливковом масле. Огонь увеличить до максимума, добавить фарш, активно разбивая комки деревянной лопаткой. Как только фарш впитает весь сок, который он выпустил, добавить 100 мл молока. Размешивать фарш, пока он не впитает все молоко.

Снять с помидоров кожуру и нарезать мелкими кубиками. Добавить к фаршу, уменьшить огонь до слабо-среднего, через 3 минуты добавить томатную пасту, черный перец, соль, базилик и измельченный зубчик чеснока. Тщательно размешать, выключить огонь.

2. Готовим соус «бешамель». В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку, венчиком размешать до однородности. В несколько заходов влить молоко, тщательно размешивая до загустения. Добавить соль, перец, щепотку мускатного ореха по вкусу. Как только соус загустеет, снять с огня.

Натереть пармезан на крупной терке. Разогреть духовку до 1800.

3. Сборка лазаньи. Форму размером 20х25 см смазать сливочным маслом, распределить по дну тонкий слой бешамеля и выложить листы лазаньи (внимательно читайте инструкцию, некоторые надо предварительно отваривать). Оставшийся бешамель разделить на 3 части, смазать одной частью листы лазаньи. Сверху ровным слоем выложить половину соуса болоньезе, посыпать пармезаном. Снова выложить листы лазаньи, бешамель, болоньезе, пармезан. Заключительными слоями идут листы лазаньи и бешамель. Убрать блюдо в середину духовки и готовить около 40-50 мин. За 5-10 минут до окончания приготовления посыпать щедрой порцией сыра. Подавать горячей.

Приятного аппетита!

Фото Татьяны Русаковой