Последний спутник комдива

В последнем бою В.И. Чапаева сопровождал телеграфист Тимофей Зуйков

Редкие исторические данные удалось обнаружить о шиловце Тимофее Семеновиче Зуйкове, служившем телеграфистом в роте связи штаба 25-й Чапаевской дивизии. В ночь с 4 на 5 сентября 1919 г., по данным профессора Пензенского госуниверситета В. Первушкина, он в станице Лбищенской возглавлял группу красноармейцев и, отражая натиск белоказаков, пробился к штабу. Вместе с Чапаевым бросился вплавь через Урал и одним из последних видел комдива.

При станции Шилово...

Родился Тимофей Зуйков 1 июля 1899 г. После окончания технического училища связи он работал телеграфистом на почте-телеграфе при станции Шилово. После революции 1917 г., в годы Гражданской войны, воевал в 25-й Чапаевской дивизии. Как опытного штабного связиста-телеграфиста Зуйкова привлекали и к восстановлению линии связи во время боев. За одну такую боевую операцию В.И. Чапаев наградил связиста своими часами. После гибели В.И. Чапаева в станице Лбищенской, где Т. Зуйков был дважды ранен, он возвращается в Шилово к любимой девушке. Работал дежурным в Шиловской почтово-телеграфной конторе. В начале 20-х его направляют, как специалиста, в п. Мокшан Пензенской губернии. Здесь в 1920 г. он женится на дочери фельдшера 5-го Шиловского лечебного участка Д.А. Генералова Насте, работнице Шиловского райпрода. В Мокшане в 1922 г. у Зуйковых родился сын Валентин. Молодая семья возвращается в Шилово, здесь у них в 1927 году родилась дочь Галина.

В Шилове Тимофей Зуйков стал рабкором губернских газет – «Рабочий клич» и «Деревенская газета». Зуйков одним из первых описал детали последнего боя В.И. Чапаева. Кандидат филологических наук В.Владимиров в 1992 году писал: «Позже Фурманов сделал легендой последние минуты Чапаева. На самом деле все было трагичнее. Не Петька, а двадцатилетний паренек, связист Тимофей Зуйков, стал последним спутником начдива. Раненый Чапаев помогал Зуйкову, теряющему сознание. Вдвоем оказались в воде. Зуйкова подобрали свои. Спешно искали тело начдива. Но не нашли. Об этом поведал сам Зуйков в рязанской газете «Рабочий клич» в 1927 году. Потом об этом почему-то не вспоминали».

В. Владимиров отмечает, что Т.С. Зуйков был связистом 221 Сызранского рабочего полка 25-й Чапаевской дивизии.

Последний бой

11 сентября 1927 г. в №№ 208-209 рязанская губернская газета «Рабочий клич» публикует статью Зуйкова Т.С. – «Гибель Чапаева». В ней – подробности боя, происшедшего в ночь с 4 на 5 сентября 1919 года в станице Лбищенской.

Мы не будем перепечатывать статью полностью, в ней довольно эмоционально и подробно автор рассказывает о том, как на станицу напали казаки и бойцы сражались с ними в окружении, отступая к реке Урал.

«Послали разведку, которая сообщила, что влево от нас, по реке, Чапаев, а с ним – красноармейцы. Держать непрерывную связь с его отрядом… Казаков немного. Если есть патроны, – прислать ему. Одного имени Чапаева было достаточно, чтобы поддержать нас всех. Все чувствовали, что он с нами, чувствовали так, как когда-то под Уфой около Красного Яра он был с нами. А раз он с нами, то и победа за нами. Ура Чапаеву! Наш резерв – 4 ленты, сбереженные ценою собственных жизней – послали ему. – «Спасибо, товарищи. Наступать на город. Выбить казаков из города, а в степи казаки не страшны. Берегите патроны. Стрелять наверняка», – вот что было задано нам».

Для нас наиболее важны сегодня подробности гибели комдива, рассказанные участником событий: «Он стоял на блиндаже окопа и смотрел в сторону противника, который группировался к крайним домам, подтягивая туда все силы, желая покончить с нами раз и навсегда. Единственный патрон, оставшийся в моем карабине, я берег для себя, решив покончить с собой, так как спастись мне нельзя – рука и нога не служили. Увидя, что я пристраиваю винтовку, он вырвал ее: «Одним казаком будет меньше!» Я видел – он приложился, выстрелил. Выстрел достиг цели – свалился седок с седла. «Ах ты!..» Он выругался, выхватил мой наган, в котором остались патроны.

– Сдавайся, Чапаев! Сдавайся! – кричали казаки, подходя к нему ближе и ближе.

– Берите, но сам не сдамся!

Казаки были очень близко, и он начал стрелять из нагана.

– Берите, чего боитесь!

Один, другой выстрел…

– В воду, чего не спасаешься, жизнь понадобится, – закричал он, схватив меня поперек, и дойдя до края, свалился. В нас стреляли. Какой-то казак преследовал нас до берега, хотел достать копьем, но берег был высок!

Чапаев сорвал с меня одежду, толкнув в воду, бросился сам и поплыл. Сведенная рука не давала мне плыть. Я плыл, кружась на одном месте. Он плыл рядом. Случайно я оглянулся назад на берег. Там несколько казаков докалывали раненых, которые не могли подняться, ставили пулемет. Один стоял и стрелял, прицеливаясь в Чапаева. Я выбился из сил и стал тонуть. «Крепись!» – крикнул он мне и чуть поддержал меня. Оправился, поплыл. Течение отнесло меня аршина на полтора ниже. Он стал выбиваться из сил. Раз, другой погрузился в воду. Я напряг все силы к нему, но сил не было. Руки, ноги не двигались. Он скрылся…. Я потерял сознание… Течение Урала вынесло меня на правый берег Лбищенска и спасло мне жизнь. Не спасся он, жертвуя своей жизнью ради меня. Израсходовал последние силы. Я лежал на берегу. Мой взгляд упал на часы, которые стояли, но до этого шли. Попавшая вода остановила их. На них было 9 часов 10 минут. Это было 5 сентября 1919 года».

Статья подписана инициалами – Т.С. З. У рабочих и сельских корреспондентов так было принято в те тревожные годы – подписывать свои материалы инициалами или псевдонимом. Жизнь тогда была непростой, рабкоров газет, случалось, убивали, угрожали их семьям.

Зуйков-чапаевец

После публикации этой статьи семья Зуйкова Т.С. переезжает из Шилова в Рязань, где проживала в д. № 16 по ул. Фрунзе. Именно сюда придет похоронка на сына Валентина в 1943 г. Валентин Зуйков – лейтенант, командир танка 237-го танкового полка, погиб 5 июля 1943 г. в первый день Орловско-Курского танкового сражения у д. Подсоборовка Золотухинского р-на Курской обл. и похоронен у с. Теплое. Но это случится позже, через 16 лет.

А пока, в 1927 году, Т.С. Зуйков становится членом Рязанского отделения крестьянских писателей, где значился под именем Зуйков-чапаевец. Перед войной работал в Рязанском областном краеведческом музее бухгалтером. Тимофей Семенович участвовал в Великой Отечественной войне, был связистом. Войну закончил в звании «старшина». В Книге «Солдаты Победы» отмечено: «Зуйков Тимофей Семенович, род.1899 г., Рязань, связист». Умер Т.С. Зуйков в январе 1953 года. Похоронен на Скорбященском кладбище Рязани.

Могила Т.С. Зуйкова на Скорбященском кладбище г. Рязани найдена в августе 2017 г. его внуком С.Б. Желудковым и рязанским историком В.П. Нагорновым. К общему стыду числится как бесхозная. В книге захоронений за 1953 год захоронение Зуйкова Т.Д. не отмечено.

Дочь В.И. Чапаева, Клавдия Васильевна, в свое время говорила, что рассказ, напечатанный в рязанской газете, соответствует тем первым свидетельствам бойцов, которые после смерти командира приезжали в его семью разделить общее горе и сообщили о последних минутах комдива. Таковы жизненные вехи нашего земляка, которого журнал «Огонек» назвал «последним спутником Чапаева».

Автор выражает свою благодарность Е. Смирновой, семье П.Д. Докиной, внуку Т.С. Зуйкова – С.Б. Желудкову, Ю.П. Назарову и В.П. Нагорнову – главному редактору «Российского научного журнала» за помощь в подготовке этого материала

Александр Кондрашов,

Шилово