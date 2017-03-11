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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Кукольных дел мастер

00:01 / Стиль жизни
Рязанка Лариса Волчкова создает уникальные игрушки
Автор фото: Ольга Драган | Кукольных дел мастер
Фото автора.

Когда-то она училась на мастера по пошиву верхней женской и детской одежды. Однако жизнь сложилась так, что пришлось стать бухгалтером. И только несколько лет назад Лариса, как сама признается, нашла занятие, которое помогло ей творчески раскрыться. «Случилось это совершенно случайно, – рассказывает она. – Однажды решила знакомой в подарок сделать грелку на чайник. И неожиданно процесс меня очень увлек, особенно интересно было мастерить куклу на чайник». Грелка получилась красивой и весьма креативной, а Лариса с тех пор все свое свободное время посвящает ставшему таким любимым делу.

По старинным мотивам

Первые куклы, которые делала Лариса, были в чулочной технике. Прототипом для них послужили игрушки из бабушкиного сундука. «Еще за много лет до того, как я стала шить кукол, произошла, как мне кажется, символичная история, – делится Лариса. – После смерти моей бабушки, которая жила в деревне, родственники решили избавиться от ее старого сундука. Рассудили, что раз им не пользуются, то нечего ему и место попусту занимать. На сундуке висел замок, ключ от которого, сколько ни искали, не нашли. Я кое-как уговорила родственников сломать замок и посмотреть, что же внутри. Все думали, что там – обычный хлам. Старый сундук же оказался полон ткани, разнообразных лоскутков и кружев. Здесь обнаружилась и еще одна любопытная находка – старинные, пожелтевшие от времени, тряпичные куклы». Впоследствии Лариса так и не смогла их восстановить, потому что они были слишком уж ветхими. Зато ткань из бабушкиного сундука мастерица использует и сегодня при изготовлении игрушек. Лариса бережно, как драгоценность, достает из комода и показывает мне кружево, которое давным-давно, вероятно, было частью подзора или шторы.

Четыре года назад Лариса впервые поехала на выставку в Минск. Практически все участники представляли там мишек, сделанных в стиле тедди. Волчкова же была единственной, кто привез народную куклу. «Это была тряпичная кукла в рязанском костюме, – отмечает Лариса. – Помогал мне ее создавать собиратель русского народного костюма Сергей Глебушкин». По словам мастерицы, готовилась к выставке она серьезно, ведь надо было тщательно продумать и выполнить каждую деталь костюма. Приходилось даже ночами шить. «На выставку кукла поехала без лица. Я никак не могла его представить и, соответственно, нарисовать, – признается моя собеседница. – Лишь после возвращения из Минска, вдруг поняла, каким должно быть лицо этой куклы».

Сегодня в коллекции мастерицы есть куклы в костюмах Михайловского, Скопинского, Кадомского и Касимовского районов. «Когда дочка училась в музыкальной школе на отделении народного пения, а потом в музыкальном училище, приходилось шить для ее выступлений костюмы в народных традициях, поэтому историю и особенности такой одежды я стала изучать достаточно давно», – объясняет Лариса.

Одно время ей нравилось наряжать кукол Барби в русские народные костюмы. Такой причудливый симбиоз – не что иное, как наглядный пример соединения народных и современных мотивов.

Семейная реликвия

В коллекции Ларисы – более ста кукол. Изготовлены они в разных техниках. Есть текстильные куклы, в которые можно смело играть. А есть интерьерные. Одна из них, к примеру, кукла 1938 года выпуска. Ее Лариса отреставрировала. «Эта кукла досталась мне в плачевном состоянии: у нее были растрепанные, грязные волосы, дырявое тело, из которого торчала вата, одна рука вовсе отсутствовала, – делится мастерица. – Когда я увидела это на одном из прилавков на ярмарке игрушек, мне так стало жалко куклу. Я, конечно, ее купила. Вернувшись из Москвы домой, первым делом помыла куклу и постирала старенькое платье, в котором она была». Лариса постепенно полностью восстановила свое приобретение. Ручку, правда, антикварную не смогла найти – пришлось заказывать отливку (копию антикварной).

Среди игрушек, которые показывает Лариса, мое внимание привлекает веселый скоморох на палочке. Мастерица объяснила, что это – кукла-маротте. Впервые такие игрушки появились во Франции в середине XIX века. Они заменяли детям погремушку. А когда девушки вырастали, то с этими куклами ходили на бал, таким образом привлекая кавалеров. Игрушка была музыкальной – в ней стоял специальный механизм. «К сожалению, я не смогла нигде его найти, поэтому использовала в качестве источника звука маленькие колокольчики», – вздыхает Лариса. Она поясняет, что лица своих кукол-маротте делает из запекаемой пластики, тело шьет из кожи и набивает опилками или ватой и вставляет деревянные палочки.

«Игрушки ручной работы уникальны. Они вполне могут стать семейной реликвией», – уверена Лариса. И вспоминает случай, когда ее коллега сбилась с ног в поисках подарка для своей девятилетней дочери. А тут как раз Лариса сделала малинового слона – первую свою игрушку в стиле тедди. Мама поняла, что это то, чем можно удивить и заинтересовать ребенка. И действительно, теперь девочка говорит, что малиновый слон – ее самая любимая игрушка, которую она постарается беречь, чтобы в будущем показать своим детям.

Простор для творчества

Лариса Волчкова – из тех людей, которые готовы учиться новому. Сейчас мастерице нравится делать игрушки в стиле тедди-долл. «Это фантастические существа с головой куклы и туловищем мягкой игрушки», – поясняет мастерица. На изготовление такой игрушки в среднем уходит две-три недели. Лицо делается из паперклея, а остальное шьется из вискозы. Голова у игрушки должна обязательно качаться, поэтому она крепится к туловищу с помощью специальных шплинтов.

И просто зверей в стиле тедди делает Лариса. Вот лиса, одетая в сарафан в стиле бохо. Примечательно, что сшиты и игрушка, и одежда для нее полностью из натуральных материалов. «Винтажный плюш и кружева покупаю на барахолке. Ситец, лен и бязь – в магазинах тканей. Вискозу заказываю через Интернет», – говорит Лариса.

На достигнутом она останавливаться не намерена. В планах – сделать самой в технике папье-маше (так, как изготавливали раньше) копию антикварной куклы. Пока мастерица учится этому на онлайн мастер-классах. А еще она готовится к Новому году – начала уже делать игрушки в подарок дочери и невестке. «Я уверена, что, даже когда вырастаем, все мы в душе остаемся детьми», – улыбается Лариса.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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