В регионах могут появиться уполномоченные по правам потребителей

Роспотребнадзор рекомендовал местным властям повышать правовую грамотность россиян

Роспотребнадзор рекомендовал всем субъектам ввести должность регионального уполномоченного по правам потребителей. Ведомство по поручению Президента РФ разработало соответствующий документ, который уже разослан по регионам. В нем, помимо создания института омбудсмена, предлагается повышать правовую грамотность россиян с помощью тематических компьютерных игр, соцсетей, инфокиосков в магазинах и на вокзалах.

Методические рекомендации Роспотребнадзор подготовил с учетом предложений Минюста, Минэкономразвития и Минстроя. Эта работа была проведена по поручению Президента после Госсовета по защите прав потребителей, который прошел в апреле.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что методичка прошла обсуждение с экспертами и общественниками и уже направлена в регионы. В ходе работы над рекомендациями специалисты проанализировали системы защиты прав потребителей 76 субъектов РФ.

– Методические рекомендации призваны обеспечить разработку и корректировку региональных программ, направленных на создание благоприятных условий для реализации потребителями своих прав. Это необходимое условие эффективной социально-экономической региональной политики, – отметили в пресс-службе ведомства.

В документе регионам рекомендуют создать институт уполномоченного по правам потребителей. Омбудсмен должен будет обеспечить дополнительные гарантии госзащиты прав потребителей в конкретном субъекте. Детально его полномочия разработают сами регионы.

В методичке также говорится о мерах по повышению правовой грамотности потребителей, которые необходимо реализовать в субъектах. Речь идет о разработке специальных образовательных программ и тематических компьютерных игр. Для мотивации детей и молодежи к изучению прав потребителей предлагается проводить олимпиады и конкурсы в школах и вузах. Также предлагается создать региональные сайты «Защита прав потребителей» и тематические группы в соцсетях. В магазинах, на вокзалах и в МФЦ, согласно документу, необходимо устанавливать инфокиоски с интер­активными материалами по вопросам защиты прав потребителей.

Регионам необходимо создать программы по защите прав потребителей, а там, где они уже есть, скорректировать их. Программы должны быть рассчитаны на срок от трех до шести лет. Финансируются они за счет региональной казны. Конкретный перечень мероприятий каждый субъект РФ будет планировать самостоятельно. Создание региональных программ также предусмотрено Стратегией госполитики РФ в области защиты прав потребителей до 2030 года, которая была принята в конце августа. На рекомендации Роспотребнадзора уже откликнулись некоторые регионы.

Заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Дмитрий Комогоров рассказал «Известиям», что через месяц отчитается о мерах, принятых после рекомендаций Роспотребнадзора.

– Всё, что рекомендовано федеральными органами власти, исполняется. Над рекомендациями работало огромное количество уважаемых экспертов, в них зафиксированы объективные вещи, которые мы будем реализовывать, – заявил он.

Сегодня Роспотребнадзор принимает жалобы потребителей на торговые организации, туристические компании, сотовых операторов, банки, страховщиков и так далее. В рамках своих полномочий служба проводит проверки по обращениям граждан.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, участвовавший в обсуждении рекомендаций, сообщил «Известиям», что омбудсмен усилит позицию граждан во взаимодействии со сферой торговли и услуг. Однако о создании должности уполномоченного по правам потребителей при Президенте РФ, то есть на федеральном уровне, речи пока не идет.

Сопредседатель Союза потребителей РФ Надежда Головкова отметила, что юридической беспомощностью потребителей пользуются недобросовестные продавцы и производители. При возникновении спорных ситуаций они предлагают обращаться в суд, но разбирательства предполагают затрату времени и денег. Поэтому необходимо развивать практику медиации в вопросах, касающихся защиты прав потребителей. И это, по ее мнению, должно входить в функции уполномоченного.

Ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 750 тыс. обращений. По результатам прошлого года 56% из них касаются услуг и работ, а остальные 44% – торговли. При этом около 20% обращений связаны с качеством, безопасностью и маркировкой товаров.

Наталия Беришвили

(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)