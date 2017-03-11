Более половины россиян запасаются вареньем и соленьями на зиму

Чаще всего заготовки делают из экономии, а также чтобы питаться вкусными и полезными продуктами

Более половины россиян заготовили на зиму соленья, варенья и компоты. Три четверти из них занимаются консервированием не только из бережливости, но и чтобы есть вкусную и полезную пищу, сообщили «Известиям» в «Левада-Центре». Агрономы и диетологи отмечают, что соленья и варенья полезны витаминами, но вредны высоким содержанием соли и сахара. Какая чаша весов перевесит – зависит от количества съеденного.

Как показали результаты опроса «Левада-Центра», в этом сезоне 57% граждан собственноручно консервировали овощи и фрукты на предстоящую зиму. Еще 11% респондентов сказали, что «закатками» занимались члены их семьи.

Из тех, кто делает заготовки, для 76% мотивация заключается в желании есть вкусные и полезные продукты, а для 55% – в стремлении сэкономить (у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа). Четверть опрошенных (27%) сказали, что запасаются на зиму, потому что просто любят готовить, а 3% консервируют на продажу.

– Чем хуже респондент оценивает свои потребительские возможности, то есть возможность покупать еду и товары, тем заметнее выражено стремление делать заготовки с целью экономии, – пояснила социолог «Левада-Центра» Карина Пипия.

По ее словам, среди москвичей, например, желание питаться полезными продуктами значительно преобладает над стремлением сэкономить (80% против 37%), а у жителей села эти цели почти равнозначны (74 и 61% соответственно).

По результатам опроса, чаще всего россияне «закатывают» овощи или варят варенье – 45 и 37% из делающих заготовки соответственно. Чуть реже – консервируют соки и замораживают ягоды (32 и 29%).

Социологи уточнили, что более половины российских семей (61%) имеют собственные земельные участки. Чаще всего на них выращивают овощи (52%), немного реже ягоды и фрукты (42 и 41% соответственно). 37% садоводов высаживают на своей земле цветы. И только 4% участников исследования не выращивают там ничего.

Доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева Сергей Масловский рассказал «Известиям», что лучший способ сохранить во фруктах и овощах их полезные свойства и вкус – это быстрая заморозка при температуре минус 25–27 градусов Цельсия. Для этого сырье нужно предварительно охладить, расфасовать в пакеты и потом уже заморозить.

Варенье хоть и в меньшей степени, но тоже обладает выраженным полезным действием на организм. Сергей Масловский напомнил, что его можно готовить не только из всех ягод и фруктов, но и из кабачков, тыквы и ревеня.

– При тепловой обработке разрушается витамин С, но сохраняются витамины группы Р и каротиноиды. Особенно полезно варенье из тыквы, – пояснил эксперт. – А вот в квашеной капусте витамина С предостаточно из-за отсутствия тепловой обработки, – уточнил он.

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что консервированные овощи и фрукты несут не только пользу, но и вред здоровью. Например, плюсы маринованных огурцов и помидоров – это низкая калорийность и содержание пищевых волокон пектинов. А минусы – соль и специи, которые особенно опасны для гипертоников и людей с заболеваниями желудка.

– Минус компотов и варенья – большое содержание сахара. Это ужасно для современного человека, который, как известно, склонен к полноте, – пояснил диетолог.

Поэтому «закатки» нужно есть понемногу. При этом эксперты сходятся во мнении, что по качеству домашние консервы превосходят магазинные, потому что хозяйки используют свежее сырье, а не полуфабрикаты.

– Например, на заводах могут консервировать сульфатированные огурцы. После снятия с грядки их обрабатывают диоксидом серы для сохранности. А потом вымачивают в воде и закатывают в банки, – отметил Сергей Масловский.

Опрос «Левада-Центра» проходил в конце сентября, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек по всей стране.

Наталия Беришвили

(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)