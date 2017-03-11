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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Из столицы – на свежий воздух

00:01 / Люди дела
Артем Поликарпов переехал из Москвы в Коростово. И не жалеет
Автор фото: Александр Королев | Из столицы – на свежий воздух
Фото: Александр Королев.

Молодой специалист, живший когда-то в столице, Артем Поликарпов окончил Московскую ветеринарную академию им. Скрябина. Еще в школе он серьезно увлекался биологией. Перед ним открывались перспективы занятия наукой, карьера, возможно, приличные столичные заработки. Но Артем выбрал жизнь и работу на селе.

В академии он получил зоотехническое образование и даже сдал кандидатский минимум, но потом желание заниматься практической работой взяло верх. Артем окунулся в нее в нескольких крупных молочных хозяйствах Московской области. А теперь уже год трудится на рязанской земле, причем в одном из главных ее «молочных центров» – в ООО «Агрокапитал» в селе Коростово, среди заливных лугов возле Рязани. Под его руководством коллектив в пару десятков человек усердно заботится о трех сотнях отличных буренок, а хозяйство развивается и строит смелые планы на будущее. И все-таки невозможно не спросить: как же удается нынешнему поколению молодежи избегать нешуточных соблазнов столицы и выбирать реальное дело?

Р.В. – Как же все-таки прямо из Москвы вы решили перебраться на село и заняться далеко не самым престижным среди современной молодежи родом деятельности? Корма, навоз, сельские дороги, особенности русской глубинки – все это на одной чаще весов. А на другой – престижная работа в офисе или в лаборатории на крупную компанию, защита кандидатской… И тут вдруг добровольный выбор такого сурового жизненного пути?

А.П. – Такого, чтобы звезды сошлись и золотыми буквами на небе было написано «езжай в колхоз» – такого не было. Мне просто нравится такая работа, и все. Изначально я поступал на биофак и на зооинженерный факультет, и в итоге больше привлекла именно возможность профессиональной работы с животными, такая разновидность бизнеса. Во многом это из-за того, что из чистой биологии перейти в бизнес достаточно сложно, а зоотехническая специальность дает возможность крепко встать на ноги и получить основательную жизненную позицию, огромный опыт работы не только с животными, но и с людьми, столкнуться с реальными процессами, происходящими в сельском хозяйстве. Появляются твердые принципы, знание традиций.

Р.В. – Почему вы остановили выбор именно на рязанской земле?

А.П. – Сначала я поработал в нескольких хозяйствах Подмосковья, а потом оказался в коростовском хозяйстве в связи с дальнейшим развитием карьеры. Среди особенностей этого места можно выделить то, что люди здесь очень сильно держатся за свою землю, знают в ней толк и ценят те возможности, которые дает им село. В московском регионе, конечно, все не так, сказывается влияние столицы. А здесь люди помягче, и жизнь поспокойнее. Но не подумайте, что это сонное царство. Местный народ деловит. Жители села начали понимать, что в хорошо поставленном хозяйстве они могут заработать реальные деньги. Русский народ умеет работать. Это я могу сказать на примере как минимум двух регионов.

Мы идем вдоль рядов статных коров на одной из ферм. Здесь, в загончиках, на прогрессивном беспривязном содержании живут молочные буренки. Они по-своему здороваются со своим главным начальником, заглядывают в глаза, норовят облизнуть руку чуть ли не до плеча, а некоторые мычат, пытаясь привлечь к себе внимание.

– Примечательная вещь, – говорит Артем, – где бы я ни работал, нигде не было такого отношения между людьми и подопечными животными, как в нашем хозяйстве. Доярки и скотники знают каждую корову «в лицо». Буренки сами подходят, чтобы их погладили, почесали, пообщались с ними. В больших хозяйствах, где мне довелось работать, скот от людей шарахается, а все отношения между людьми и коровами исчерпываются технологическим конвейером, когда буренкам дают корм, забирают от них молоко и на этом – все. А здесь особое отношение к нашим пестрым рогатым кормилицам.

Р.В. – В чем еще особенности вашего хозяйства?

А.П. – В нашем хозяйстве изначально скот чуть ли не на руках носят. Для меня было приятно узнать, что доярки, спускаясь в нашу так называемую «доильную яму», не видя коров целиком, узнают их по ногам и по вымени, до такой степени они знают особенности каждой дойной буренки. Сами коровы представляют собой сильно голштинизированный вид русской черно-пестрой породы. Часть голов завозили из Ленинградской области, где очень сильный генофонд. Наши коровы ничего не боятся, не испытывают стресса, очень быстро откликаются на новые качественные корма и внедрение прогрессивных технологий содержания и радуют нас надоями. Сейчас у нас приходится на одну буренку по 22 литра молока в сутки в среднем. Жирность и белок тоже очень неплохие. Наше молоко уходит одному из самых крупных переработчиков национального масштаба, и специалисты лаборатории этой фирмы очень довольны качеством нашего молока. Местные жители, которые делают домашние творог и сыр на продажу, тоже берут молоко у нас. Повышение качества молока оборачивается дополнительным выходом продукции для них, так что все в выигрыше. Но это не повод расслабляться, наоборот, надо прикладывать усилия к тому, чтобы удержать достижение. Собственно задачей зоотехника является разработка оптимальной кормовой смеси для животных, отслеживание генофонда, а также мероприятия по обеспечению комфорта и чистоты животных. Разумеется, меня касается также управление персоналом и учет плановых экономических факторов.

Р.В. – Каковы ваши планы на будущее? Хотели бы остаться в Коростове навсегда?

А.П. – Мне здесь нравится. Симпатичное место. Знаете, тут особая атмосфера. С одной стороны, хорошие отношения между людьми, исполнительность, деловитость, а с другой – нет ненужного напряжения, и это чувствуют даже животные. На проходившем недавно фестивале «На лугу пасутся Ко…» мы представили часть своего стада – некоторое количество молодых телок. Обычно они содержатся в больших группах и довольно нервно реагируют на людей. Так вот на фестивале и местные селяне, и гости из города спокойно заходили к ним в загон, гладили, чесали, а потом наряжали в мантии, кокошники. Была одна корова даже в свадебном наряде. И животные спокойно и с удовольствием практически веселились вместе с людьми. Нигде я такого больше не видел. Ну и почему бы не построить дом в Коростве, не жить здесь? А пока хозяйство снимает для меня жилье. Планы развития серьезные. Мы собственными силами наращиваем поголовье, будем ремонтировать пока пустующие скотные дворы, улучшили оборудование доильного цеха. А работа мне нравится именно возможностью получить качественный результат, достигнутый своими руками. Пока ни на что другое времени и сил не хватает, но есть надежда, что по мере приобретения опыта появится еще и возможность заняться наукой. Без отрыва от производства.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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