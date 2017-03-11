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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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В Салтыках о Макарове помнят

00:01 / Читатель - газета
А в местной школе знают о нем больше, чем где-либо

В номере от 20 октября этого года в «Рязанских ведомостях» была напечатана статья Ольги Сидоровой «Он назвал сына Январем» – о писателе Иване Макарове (1900-1937), который в 20-е годы был заведующим землеустроительным техникумом в Рязани.

Ровесник века, участник многих трагических событий, автор шести романов, четырех повестей и множества рассказов, он был расстрелян в подвале на Лубянке, когда его талант был на взлете. Удивительно, но факт: день рождения Макарова, 30 октября, совпадает со скорбным днем памяти жертв политических репрессий.

Память о Макарове жива. В 100-летний юбилей писателя в Рязани не было ни одного печатного издания, которое не помянуло бы его добрым словом. Рязанец Ю.И. Веденин к этой дате написал документальную повесть «Жизнь Ивана Макарова», опубликованную в «Рязанских ведомостях». В Ряжске на здании бывшей гимназии появилась мемориальная доска о том, что здесь в 1914-1918 годах учился будущий писатель. А в селе Салтыки Ряжского района, в школьном краеведческом музее, есть экспозиция, посвященная И.Макарову.

Надо отдать должное учителю истории Салтыковской основной школы Надежде Николаевне Крыловой, которая знает о своем земляке, наверное, больше, чем кто-либо другой. Она подготовила замечательный документ – библиографию статей о И.Макарове, опубликованных когда-либо в СССР.

Учащиеся этой школы изучают досконально роман «Стальные ребра». Прототипами героев романа были многие жители Салтыков. Дети обозначили на карте-схеме села, где и кто из них в то время жил. В селе есть прямые потомки макаровских героев и даже родственники Макарова.

Я давно не был на своей малой родине – в селе Журавинка, которое расположено в пяти километрах от Салтыков. Очень хочется, чтобы эту заметку прочли жители села Салтыки и откликнулись, рассказав, что сегодня делается для увековечения памяти знаменитого земляка.

Доброго вам здоровья и благополучия, дорогие «салтычки», как вас величают в моей Журавинке.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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