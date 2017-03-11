Лифт работает. Плати

«В нашем доме работает лифт. Я им не пользуюсь, поскольку живу на первом этаже. Но платить за него мне приходится. Думаю, что это незаконно. Хотелось бы услышать компетентное мнение по этому поводу.

Майя Владимировна, г. Рязань»

Общественный жилищный инспектор регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Сергеевич Кочура сказал, что плата за лифт взимается законно, в соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, где лифты, лифтовые и иные шахты, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в доме, входят в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Жилищный кодекс РФ содержит определение категории «плата за жилое помещение», характеризуя ее как плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а также содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, другими словами, мест общего пользования (то есть лестниц, лифтов, чердаков, подвалов, крыш и др.). При этом капитальный ремонт общего имущества проводится за счет собственника жилищного фонда. В свою очередь, для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения, в состав платы за жилое помещение также включается плата за пользование жилым помещением (плата за наем), устанавливаемая собственником жилищного фонда (ст. 154 ЖК РФ).

Таким образом, обязанность по содержанию общего имущества жилого дома, в том числе и лифта, возлагается на всех без исключения нанимателей жилых помещений в доме независимо от того, на каком этаже находится занимаемое жилое помещение.

Согласно ст. 156 ЖК РФ размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.

Размер платы за жилое помещение зависит только от размеров жилого помещения, то есть чем больше его площадь, тем выше размер платы (п. 1 ст. 158 ЖК РФ).

Жилищный кодекс РФ определяет общее имущество именно в доме, а не в подъезде или на этаже. Следовательно, все лестничные площадки, лифты, двери в подъездах и т.п. являются общим имуществом всего дома, а не только того подъезда или этажа, где они находятся. Поскольку объект общей собственности всегда воспринимается как единое целое, то доля в праве общей долевой собственности определяется в процентном отношении. В соответствующей пропорции определяются и расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Следовательно, при решении вопроса о размере участия собственника жилого помещения в финансировании расходов, например на ремонт крыши или лифта, не имеет никакого значения, на каком этаже расположено жилое помещение и сколько человек в нем проживает.

Обоснованность включения в квартплату расходов на содержание лифта применительно к жильцам (собственникам) квартир, расположенных на первом этаже, была подтверждена и в решении Верховного суда РФ.