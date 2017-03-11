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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Отпуск должен быть использован

00:01 / Читатель - газета

«Почти два года назад я перешла на другую высокооплачиваемую работу. Здесь меня все устраивает: и график, и отношение руководства к своим подчиненным. Но когда настала пора пойти в отпуск, возникли трудности. Сначала меня попросили немного подождать, поскольку один из сотрудников болел, потом возникла так называемая производственная необходимость. Получилось, что я уже два с половиной года не отдыхала.

Может ли начальник не отпускать подчиненного в отпуск?

 

Ирина Сыромолотова, Рязань»

 

– В Государственной инспекции труда получен такой ответ: может, но только в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. При этом на перенос отпуска на следующий год требуется согласие работника, а сам отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, законодательно запрещено.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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