«Почти два года назад я перешла на другую высокооплачиваемую работу. Здесь меня все устраивает: и график, и отношение руководства к своим подчиненным. Но когда настала пора пойти в отпуск, возникли трудности. Сначала меня попросили немного подождать, поскольку один из сотрудников болел, потом возникла так называемая производственная необходимость. Получилось, что я уже два с половиной года не отдыхала.

Может ли начальник не отпускать подчиненного в отпуск?

Ирина Сыромолотова, Рязань»

– В Государственной инспекции труда получен такой ответ: может, но только в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. При этом на перенос отпуска на следующий год требуется согласие работника, а сам отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, законодательно запрещено.