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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Выбрать нужную тактику

00:01 / Читатель - газета

«Разъясните, пожалуйста, какие сейчас существуют современные методы коррекции слуха у детей?

 

Марина С., Касимовский район»

 

Отвечает врач-сурдолог областной больницы имени Н.А. Семашко Любовь Кусакина:

«В первую очередь, ребенка, у которого проблемы со слухом, направляют на консультацию к сурдологу, который на основании точных и дополнительных методов обследования ставит диагноз и рекомендует необходимый метод реабилитации, так как такие потери слуха не лечатся с помощью лекарств.

Если выявляется тугоухость и возможна коррекция слуховыми аппаратами, то детей протезируют и начинают занятия с сурдопедагогами по развитию речи. А в случаях выраженной и полной глухоты, когда аппараты не дают возможности слышать, направляют ребенка на кохлеарную имплантацию. Это хирургический способ реабилитации пациентов. Путем оперативного вмешательства пациенту устанавливают в височную кость имплант, который преобразует звуки речевого процессора, находящегося на ухе пациента, в электрические импульсы, идущие по электродам к внутреннему уху. Импульсы передаются по слуховому нерву в слуховые центры мозга и вызывают там слуховые ощущения – человек слышит окружающие звуки, музыку, речь и даже шепот. Благодаря этому у глухого ребенка появляется возможность научиться понимать речь и говорить, слушая речь окружающих, как это делают дети с нормальным слухом.

Больница имени Н.А. Семашко располагает нужным оборудованием, которое используется для постановки диагноза. Проводится полное аудиметрическое обследование, акустическая рефлексометрия, тимпанометрия, регистрация вызванных потенциалов. В больнице работают опытные и грамотные специалисты, которые владеют всеми навыками, необходимыми для того, чтобы провести обследование, дать правильную оценку полученным результатам, поставить диагноз, выбрать нужную тактику при лечении тугоухости».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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