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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Молодежь как образ будущего

00:01 / Общество
На заседании областной комиссии по вопросам высшего образования, которое провела заместитель председателя правительства Лариса Крохалева, говорили о связи образования и жизни

В работе приняли участие руководители региональных министерств, организаций высшего образования и Общественной палаты. В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся подготовки в рязанских вузах специалистов, востребованных на рынке труда региона в настоящее время и в ближайшей перспективе. С учетом стратегических ориентиров развития Рязанской области скорректирован проект контрольных цифр приема в вузы на 2019–2020 учебный год. Согласно документу, на 254 увеличено количество бюджетных мест для подготовки специалистов, необходимых в промышленном секторе экономики, сельском хозяйстве, сфере образования и ряде других отраслей. С учетом изменений проект будет направлен в Министерство образования и науки РФ. На заседании рассмотрели работу областной комиссии по вопросам высшего образования в 2017 году. Подытожили участие делегации региона в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Как было отмечено на заседании, это позволило рязанцам значительно повысить уровень знаний по таким направлениям, как экономика, политика, здравоохранение, наука и образование, экология, медиа-индустрия, архитектура и дизайн. Кроме того, были успешно презентованы реализуемые в регионе проекты по повышению престижа службы в Вооруженных силах РФ и улучшению экологии. Вместе с тем рязанцы продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, показали высокие результаты при выполнении нормативов ГТО. Интер­активный стенд региона, который был посвящен традициям и истории рязанского края, вызвал большой интерес у многих участников форума.

В ходе фестиваля была также отмечена работа рязанских волонтеров, 11 из которых были включены в Топ-500 лучших добровольцев XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По словам заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павла Симакова, опыт, полученный на форуме, будет активно использоваться для совершенствования дальнейшей работы в сфере молодежной политики, в том числе путем применения современных подходов в образовании и реализации новых тематических проектов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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