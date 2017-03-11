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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Славы предков достойны

00:01 / Общество
Торжественные проводы в армию пройдут с трех ратных полей России
Славы предков достойны

В День народного единства впервые в стране пройдут торжественные проводы в армию одновременно на трех ратных полях России – Куликова, Бородинского и Прохоровского. На Куликовом поле в этот день соберутся тульские, рязанские и липецкие призывники. Рязань представляют ребята из Михайловского района, что у самой границы с Тульской областью, к которой исторически относится территория Куликова поля.

Принято считать, что армия – символ единства страны. Святой благоверный князь Дмитрий Донской в 1380 году впервые собрал объединенное русское войско, чтобы дать отпор золотоордынскому самозванцу. В Отечественную войну 1812 года на Бородинском поле многонациональная русская армия встала на пути не знавшего поражений французского войска, а в 1943-м в поле под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение Великой Оте­чественной войны. Здесь, на легендарных полях сражений, где в кровавых битвах наши предки отстояли свою землю от грозных завоевателей, соберутся призывники Тульской, Липецкой, Рязанской, Московской и Белгородской областей, чтобы отправиться служить России.

День торжеств начнется с литии по всем героям, жизнь отдавшим за Отечество во все времена. Затем будет совершен мемориальный колокольный звон на трех ратных полях России. Заговорят колокола храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино, Спасо-Бородинского женского монастыря близ деревни Семеновское, храма апостолов Петра и Павла в Прохоровке.

Провожать призывников приедут их родные и близкие, которые вместе с будущими защитниками Родины примут участие в обряде проводов. На Куликовом поле в торжественной церемонии проводов в армию примут участие фольклорный коллектив «Услада» и военно-исторический клуб «Дружина «Сварга». Тульские музыканты возродили старинный обряд и с казачьими песнями, с хлебом-солью и святой водой из Прощеного колодца будут напутствовать ребят.

Напутствовать призывников будут и ветераны боевых действий и военных конфликтов, военные комиссары областей, представители региональных и муниципальных органов власти, участвующих в акции. Благословение на служение Отечеству призывники получат и от Благочинного церквей по Новомосковскому округу Тульской епархии архимандрита Лавра.

Организаторами церемонии «Достойны славы предков» наряду с Государственным музеем-заповедником «Куликово поле» выступают областные военные комиссариаты Тульской, Рязанской и Липецкой областей и Российское военно-историческое общество. Торжественные проводы пройдут и при поддержке Министерства культуры РФ.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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