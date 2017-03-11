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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

Купцова Тамара Купцова,
директор Полянской детской школы искусств:

– Я только что вернулась с всероссийского форума в Санкт-Петербурге «Школа будущего», на котором мы были в качестве победителей конкурса. Наша школа вошла в число «Ста лучших школ России». А поскольку в этом конкурсе в почти равных долях были представлены организации дополнительного образования детей и подростков, колледжи и общеобразовательные школы, то в ходе специализированной конкурентной борьбы наша школа искусств фактически вошла в тридцатку лучших учреждений дополнительного образования страны. Это огромная победа для нашего коллектива. Форум – это не только награды и чествования, но и возможность активно пообщаться с коллегами из многих регионов страны. География была широкая – от Якутии и Красноярского края до Краснодара и Калининграда. В работе принимали участие депутаты Госдумы, представители культуры, науки, профессора и академики. Шел анализ того, в каком направлении сейчас развивается школа и какие коррективы следует вносить в нашу работу для достижения наилучших результатов при всестороннем формировании личности у подрастающего поколения. Мы обменивались мнениями, делились опытом и многое узнали.

Чиркин Михаил Чиркин,
и.о. ректора Рязанского государственного радиотехнического университета:

– До сих пор нахожусь под впечатлением от XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Моя оценка этого события чисто профессиональная. Ценность фестиваля заключается в том, что молодые ребята получают возможность общения со своими сверстниками из различных стран мира, а также просто поехать в сочинский регион. В результате всего этого они начинают понимать, как мир велик. Когда человек учится в университете, мир для него неизбежно несколько сужается, а мы стараемся с этим бороться, посылая ребят на олимпиады, научные конференции. Недавно группа наших студентов и аспирантов ездила в Республику Беларусь, в город Минск. Но такая возможность общения, как на масштабном международном фестивале, – крайне ценна для участников. Это изменяет сознание, а такие изменения в молодом возрасте всегда позитивны.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
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