С молодежным задором

На 18-м традиционном слете студенческих отрядов подвели итоги работы в третьем трудовом семестре

Всероссийское движение, которому уже почти 60 лет, активно развивается. Актуальность и значимость деятельности студенческих отрядов с каждым годом возрастают, растет число студентов, желающих летом поработать.

В 2017 году около 2-х тысяч рязанских студентов участвовали в третьем трудовом семестре, достойно продолжая традиции старшего поколения. Студенты работали в составе педагогических, медицинских, строительных, животноводческих и ветеринарных, финансово-экономических, агроэкологических, технологических, юридических и других отрядов на различных предприятиях и объектах региона. Трудились ребята в учреждениях отдыха и детских образовательных лагерях Московской области, Краснодарского края, Республики Крым.

В этом году впервые рязанские студенты – бойцы отряда Рязанского филиала Московского политехнического университета работали в Тобольске на строительстве стратегически важного объекта инфраструктуры «Газпрома». В муниципальных образованиях региона была организована работа молодежных отрядов – более 2 500 старшеклассников участвовали в благоустройстве территорий, ремонте школ, разбивке клумб и цветников, уходе за памятниками и обелисками, очистке скверов и парков. Школьников, отправившихся на отдых в загородные оздоровительные лагеря, взяли под опеку вожатые.

– Мы работали в лагерях Рязанской области, – говорит руководитель педотряда «Акварель» Наталья Борисовна Моисеева (Рязанский педагогический колледж. – Авт.). – У нас в отряде действует школа вожатых. Каждый вожатый имеет свою образовательную программу, и мы ездим только в те лагеря, где ребята учатся.

Если работать, то так, как это продемонстрировали летом бойцы студенческого энергетического отряда «Потенциал» (Рязанский радиотехнический университет).

– Летом наш отряд работал в трех городах Рязанской области – Рязани, Пронске и Сасове, – говорит командир студенческого энергетического отряда «Потенциал» Олег Пирогов. – Мы выезжали с оперативными бригадами и устраняли неполадки в электросетях, ездили с контролерами и вели учет энергии, работали с документами. Свет в домах есть, в этом и наша заслуга тоже.

На слете наиболее активным представителям движения студенческих отрядов были вручены региональные награды. Командир студенческого энергетического отряда «Потенциал» (РГРТУ) Олег Пирогов награжден ценным подарком губернатора.

– На мой взгляд, умение трудиться – это основное качество человека, – сказала, обращаясь к студентам, заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева. – Именно это позволяет найти свое место под солнцем на карте жизни. В профессии мастером становится тот, кто трудится с вдохновением. Учиться может только тот, кто умеет трудиться, потому что учеба – это тоже труд. Большой труд – это и семья, и воспитание детей. Труд – основа всего. Это первое условие нашего успеха в жизни.

Лариса Анатольевна пожелала каждому выбрать дело по себе, найти себя в профессии и в жизни.