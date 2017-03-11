Губернатор поручил перевести министерство в другое здание

Губернатор Николай Любимов осмотрел помещение министерства образования и молодежной политики Рязанской области и подчеркнул, что условия труда работников ведомства необходимо менять. Главный корпус министерства расположен по адресу: ул. Лево-Лыбедская, 36, в здании постройки середины 1950-х годов, и находится в аварийном состоянии. Николай Любимов осмотрел кабинеты, где располагаются отделы дошкольного и общего образования, воспитательной работы, бухгалтерия. По словам министра Ольги Щетинкиной, в здании на данный момент размещается только часть подразделений министерства, остальные находятся в других частях города, что затрудняет работу ведомства. Отсутствует большой конференц-зал для проведения совещаний с подведомственными учреждениями. Для этих целей министерство вынуждено регулярно арендовать помещения. В настоящее время рассматривается вариант перевода министерства образования и молодежной политики в здание бывшего училища связи по ул. Каширина, что позволит более эффективно организовать работу ведомства. Николай Любимов поручил провести необходимую подготовительную работу для перевода министерства в новое здание.

– Люди должны работать по-современному и в современных условиях, – сказал губернатор. – Новое здание объединит все подразделения, что позволит оптимизировать работу ведомства, появятся помещения для проведения совещаний, приема посетителей, будут обеспечены комфортные условия для работы с гражданами.